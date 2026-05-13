Hradec si doma poradil s Libercem. Slavia může večer slavit titul

Hradečtí fotbalisté porazili doma Liberec 1:0. Zápas rozhodl ve 33. minutě Martin Suchomel. Ve večerním utkání se Slavia utká s Jabloncem a v případě vítězství může slavit titul.
Půjde o jejich nejlepší umístění v samostatné nejvyšší soutěži, v součtu s federální ligou pak o nejvydařenější výsledek od páté pozice ze sezony 1962/63. Navíc stále živí naději na start v pohárech. Severočeši v nadstavbě i potřetí prohráli, už jistě skončí šestí a ztratili tak šanci na účast v evropských soutěžích.
Domácí měli v úvodu velkou šanci jít do vedení. Horákův centr vrátil Suchomel před branku, Čihák nejprve zblízka neprostřelil gólmana Krajčírika, který v lize nastoupil po roce, a z dorážky vykopl míč z brankové čáry Kayondo. O chvíli později Petrášek hlavičkoval po rohu těsně vedle.
Ve 33. minutě se domácí dočkali. Petrášek nastavil nohu do Horákova centru z rohu a Suchomel ho ještě lehce tečoval do sítě. Za Hradec se v lize trefil podruhé. V závěru úvodního dějství nadělala Krajčírikovi problémy Daridova skákavá hlavička. Po následném rohu se slovenský brankář vytáhl proti Petráškově hlavičce.
Po změně stran liberecký ofenzivní záložník Mahmič vystřelil těsně vedle. Jinak ve druhém poločase 6189 diváků v Malšovické aréně dlouho nevidělo výraznější příležitost, až v závěru nastavení hlavičkoval mimo střídající Krollis.
K nejlepšímu ročníku v samostatné soutěži může Hradec přidat i první start v evropských soutěžích od sezony 1995/96 (bez Poháru Intertoto). Pokud skončí čtvrtý, zajistí si účast v předkole automaticky. Do pohárů se ale může dostat i z pátého místa, pokud Jablonec obsadí nejhůře čtvrtou pozici a zároveň za týden právě v Malšovické aréně ovládne finále domácího poháru proti Karviné.
FC Hradec Králové – Slovan Liberec 1:0 (1:0)
Branka: 33. Suchomel. Rozhodčí: Berka – Vlček, Váňa – Starý (video). ŽK: Regža, Suchomel – Soliu, N'Guessan. Diváci: 6189.
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Petrášek, Čihák – Suchomel, Darida, Trubač (89. Ludvíček), Horák – Vlkanova (80. Neto), Mihálik – Regža (69. Ponikelský). Trenér: Horejš.
Liberec: Krajčírik – Icha (71. Letenay), Drakpe (61. Masopust), N'Guessan, Kayondo – Stránský, Diakité – Lexa (56. Soliu), Mahmič, Špatenka (56. Dulay) – Mašek (56. Krollis). Trenér: Kováč.