Trpišovský po titulu okomentoval události z derby. Byl jsem z toho zdevastovaný, řekl

Jindřich Trpišovský má se Slavií pátý mistrovský titul. Kvůli víkendovým událostem z pražského derby byl pro slávistického kouče možná tím nejtěžším. Trpišovský dokonce uvedl, že byl poprvé v kariéře z fotbalu dva dny úplně zdevastovaný.
Trpišovský si nesmírně váží, že mužstvo obhájilo titul v sezoně, kdy na podzim hrálo také Ligu mistrů. „Je to hodně složitá věc, na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, jak těžké to je. Byl to asi nejsložitější titul. Liga mistrů vám každé kolo vezme kus sebevědomí a hned se zase musíte vracet do domácí soutěže obhajovat. Soupeři v lize odvádějí skvělou práci, uhrávat body je stále náročnější,“ řekl Trpišovský.
Slávisté byli od titulu již tři minuty v derby se Spartou. Zápas se však kvůli výtržnostem fanoušků nedohrál a Letenští zvítězili kontumačně. „Všichni víme, co se stalo v posledních dnech, nebylo snadné se znovu nastavit na zápas. Bylo to smutné, nikdo nic takového nečekal. Byli jsme blízko výhře v derby, titulu a možná jednomu z nejhezčích sportovních večerů v životě, místo toho se z toho stala noční můra,“ přiznal Trpišovský.
„Klobouk dolů před týmem, že jsme Jablonec zvládli, navíc tak jednoznačně. Víc než radost cítím úlevu, že máme definitivu. Snad už se nic nestane,“ usmál se pražský rodák před tím, než na tiskovou konferenci vtrhli rozjaření hráči a polili ho šampaňským. Těžké poslední dny měly pro Slavii přece jen šťastný konec. „Bylo to hlavně smutné. Poprvé v kariéře jsem byl z fotbalu dva dny úplně zdevastovaný. Já s ním přitom vstávám i chodím spát…,“ uvedl kouč.
„Všichni víme, co se stalo. Musíte se z toho dostat a připravit se na zápas, zvládnout to pro všechny lidi, kteří si to zaslouží. Pocity byly šílené, nikdy by mě nenapadlo, že v Česku by mohli být napadeni hráči na hřišti. Pocity jsme asi měli všichni stejné,“ řekl Trpišovský.
Slavia jako součást trestu musí odehrát čtyři domácí zápasy bez diváků. Obhajobu titulu tak oslavila na liduprázdném stadionu. „Za naší střídačkou vždy sedává spousta dětí a také starších lidí, co chodí na Slavii spoustu let. Ti všichni o to přišli, to vás napadne první. Zmobilizujete se, ale oni u toho nemohou být. To je nejhorší, blesklo mi hlavou. Přitom jsme mluvili o tom, jak se celý fotbal zvedá,“ zdůraznil Trpišovský.