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Czech Open v Praze ovládly švédské florbalové týmy


před 12 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Finále Czech Open ovládly švédské florbalové týmy Falun a Pixbo Wallenstam
Zdroj: ČT sport

Ve finále mezinárodního turnaje Czech Open v Praze podlehli florbalisté mistrovské Mladé Boleslavi švédskému Falunu 5:6. Falun obhájil prvenství z loňska a ovládl tradiční akci v české metropoli už pošesté. V elitní kategorii žen prohrál Tatran Střešovice ve finále 3:7 se švédským celkem Pixbo Wallenstam, který si připsal páté turnajové vítězství za sebou a celkově dvanácté v historii.

Mladá Boleslav, která se na Czech Open letos vrátila po sedmi letech, tak na premiérový triumf nedosáhla. Skóre otevřela po 94 sekundách díky Martinu Tokošovi, který s Falunem v roce 2017 získal jako první český florbalista titul ve švédské lize. Za 24 sekund sice vyrovnal Simon Wedberg, ale Středočeši potom v úvodní dvacetiminutovce odskočili díky Šimonu Stránskému a Mikeši Motejzíkovi na rozdíl dvou branek.

Od 27. do 31. minuty Falun otočil skóre, dvakrát skóroval Emil Lundmark a mezitím dal gól také Martin Rönnklint. Do konce druhé třetiny zase vrátili náskok Středočechům Filip Zakonov a Patrik Suchánek. Ve 47. minutě odpověděl Rönnklint. V čase 53:25 rozhodl Rönnklint, který povedenou střelou do levého horního roku branky Lukáše Bauera dovršil hattrick. Falun navázal na úspěchy z let 2014 a 2017 až 2019.

„Myslím, že jsme nezahráli špatné utkání. Měli jsme dobrý vstup. Pak jsme měli lehký výpadek, kdy se oni dostali do hry. Potom jsme ukázali sílu a odskočili jsme. Je ale vidět, že když trošku povolíme, tak mají výborné hráče a dokážou trestat každou naši chybu,“ řekl na facebookovém profilu turnaje obránce Mladé Boleslavi Patrik Suchánek.

Florbalistky Pixba zopakovaly vítězství i z let 2011, 2013, 2014 a 2016 až 2019, třebaže po první třetině prohrávaly 1:3. Na úvodní branku Michaely Mechlové odpověděla Ellen Lundinová a potom skórovaly za Tatran Veronika Dubcová a Karolína Stůjová. Ve druhé patnáctiminutovce ale otočily stav Anna Dömstedtová, Emilia Pietiläová a Emma Heanderová. V závěrečném dějství ještě dovršily výsledek opět Lundinová, Maja Ekströmová a Moa Anderssonová.

Střešovice na triumfy z let 1997 a 2004 nenavázaly. „Sice dobrý vstup, ale potom jako bychom se zalekly, že vedeme nad Pixbem. Už jsme byly takové nesebevědomé. To byl kámen úrazu. Dělaly jsme zbytečné chyby, nevážily jsme si balónku. Ukázalo nám to, na čem máme pracovat,“ uvedla opora Střešovic Michaela Mechlová, která se stala s 10 body nejproduktivnější hráčkou a se šesti trefami i nejlepší střelkyní turnaje.

Třetí skončil Chodov, který v duelu o bronz zdolal mistrovské Bulldogs Brno 8:4. Hattrickem a asistencí k tomu přispěla Kristýna Lechnerová a čtyřmi přihrávkami Karolína Mezerová.

Výsledky mezinárodního florbalového turnaje Czech Open v Praze

Elitní kategorie mužů:

Finále:
IBF Falun – Mladá Boleslav 6:5 (1:3, 3:2, 2:0)
Branky: 27., 47. a 54. Rönnklint, 27. a 31. E. Lundmark, 2. Wedberg – 2. Tokoš, 9. Š. Stránský, 19. Motejzík, 32. Zakonov, 40. Suchánek.

O 3. místo:
Pixbo Wallenstam – Grasshopper Curych 9:0
Branky: 10., 28. a 48. Kalentun, 31., 34. a 48. A. Pettersson, 18. Packalén, 31. V. Johansson, 38. Äse.

O 5. místo:
Vary Bohemians – SV Wiler-Ersigen 6:5 po sam. nájezdech
Branky: 17. a 32. J. Petrák, 55. a 56. Krebner, 31. Zahraj, rozhodující sam. nájezd Kawulok – 20. a 42. Schmid, 23. Känzig, 33. Oberli, 52. L. Persson.

Elitní kategorie žen:

Finále:
Pixbo Wallenstam – Tatran Střešovice 7:3 (1:3, 3:0, 3:0)
Branky: 7. a 31. Lundinová, 18. Dömstedtová, 25. Pietiläová, 29. Heanderová, 44. Ekströmová, 46. Anderssonová – 3. Mechlová, 11. Dubcová, 15. Stůjová.

O 3. místo:
Chodov – Bulldogs Brno 8:4.

Muži Open – finále:

One More Year – Barracudas Slaný 3:2

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