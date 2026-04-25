Florbalové Superfinále vyhrály hráčky Bulldogs Brno, které slaví první titul v klubové historii. O vítězství 3:2 rozhodl jejich gól čtyři sekundy před koncem základní hrací doby. Přímý přenos mužského finále sledujte na ČT sport Plus.
V čase 59:56 rozhodla Adéla Částečková. Brněnský celek čeká start v Poháru mistrů, kde doplní vítězky Poháru Českého florbalu Tatran Střešovice. Devítinásobné šampionky z Vítkovic nenavázaly na triumfy z poslední tří let. Duel se hrál před 11 479 diváky a návštěvou těsně zaostal na loňským rekordem ze superfinále mezi Vítkovicemi a Tatranem Střešovice (11 728).
Hráčky Bulldogs se po 108 sekundách hry ujaly vedení. Anna Sládková našla před malý brankovištěm Emu Brucháčkovou, která usměrnila balonek za Nikolu Příleskou. Brankářka Brna Monika Šolleová pochytala několik šancí, ale ve 14. minutě už ji překonala střelou od poloviny hřiště přes stínící Jessicu Kabelkovou Vendula Beránková. Za 67 sekund se dostala do úniku po pasu Nely Sikorové Malwina Zagórská a střelou o pravou tyč poslala Ostravanky do náskoku.
V čase 26:48 tečovala Anna Brucháčková ze vzduchu před Příleskou střelu Adély Částečkové a vyrovnala na 2:2. Na pozici nejproduktivnější hráčky play-off si polepšila na 20 bodů z 10 utkání a v čele tabulky střelkyň se osamostatnila se 13 góly před Michaelou Mechlovou ze Střešovic.
V 34. minutě pomohla Šolleové pravá tyč po střele Kabelkové a vzápětí po pokusu Darii Drzymalaové propadl balonek mezi nohama brněnské gólmance, ale stihla jej pak i za pomoci Alexandry Vítkové pravou rukou odvrátit na brankové čáře. Na druhé straně trefila horní tyč Liliana Bolfová.
V polovině třetí třetiny skončil duel nešťastně pro brněnskou Veroniku Machálkovou, která opustila O2 arénu na nosítkách a zamířila na vyšetření se zraněným kolenem. O vítězství Brna, jehož největšími úspěchy byla dosud čtvrtá místa z prvních tří sezon extraligy v letech 1995, 1996 a 1997, rozhodla střela Částečkové od levého mantinelu, kterou nešťastně tečovala nohou do vlastní branky Beránková.