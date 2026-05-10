Florbal

Florbalistky obhájily na juniorském MS bronz, Švýcarky udolaly v nájezdech


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK
Zdroj: ČT sport

České florbalistky obhájily na juniorském mistrovství světa v Itálii bronz. V duelu o 3. místo zdolaly Švýcarsko 6:5 po samostatných nájezdech a oplatily soupeřkám porážku 5:6 ze základní skupiny. Vítězný gól v rozstřelu si připsala Lucie Švajcrová.

Tým kouče Tomáše Martiníka vybojoval pátou medaili za sebou a celkově sedmou na 12. šampionátu. V roce 2022 dosáhly české juniorky na stříbro a bronzy získaly také v letech 2010, 2014, 2018, 2021 a 2024.

Skóre otevřela po 160 sekundách Loty Najsrová, vzápětí sice otočily stav Livia Kurzová a Zoe Kläyová, ale v 5. minutě opověděla Monika Bláhová a v čase 15:55 dala třetí gól Švajcrová. V 19. minutě zvýšila Veronika Dubcová na 4:2.

V 28. minutě zkorigovala stav v početní výhodě Kurzová, ale po polovině druhé části vrátila Češkám dvoubrankový náskok Valérie Veverková. Ještě do konce prostřední třetiny smazaly ztrátu Franca Hürlimannová a Svenja Schilligerová.

Duel dospěl až do nájezdů, v kterých zůstala Kateřina Vrlová neprůstřelná a za český tým byly úspěšné Švajcrová a Denisa Výborná, dcera pětinásobného hokejového mistra světa Davida Výborného.

