Tandem na nejvyšší úrovni. Naava povede florbalisty jako hlavní kouč spolu s Berkou

Fin Joonas Naava se posunuje u reprezentace českých florbalistů z pozice asistenta na post hlavního kouče po bok Jaroslava Berky. Zároveň po sezoně skončí na lavičce mistrovské Mladé Boleslavi, kterou čeká v sobotu 25. dubna superfinále proti Tatranu Střešovice. Trenérský tandem národního týmu má nově smlouvu do roku 2028, kdy se uskuteční domácí mistrovství světa.
Berka bude nově i ředitelem sportovního úseku Českého florbalu. Jeho dosavadní post manažera elitních reprezentací převezme právě Naava. Spolupracují už osm let. Od reprezentace juniorů, s níž získali zlato na mistrovství světa 2021 v Brně, se v roce 2022 přesunuli k mužskému národnímu týmu, se kterým vybojovali stříbro a bronz.
„Šampionát na domácí půdě je obrovskou výzvou. Zvláště s vědomím, že se jedná o poslední mistrovství světa v dosavadním dvouletém cyklu a s největší pravděpodobností půjde na dlouhou dobu o poslední šanci zahrát si tuto vrcholnou akci před vlastním publikem. I proto chceme, aby byl český tým v těch nejlepších rukách,“ řekl prezident Českého florbalu Daniel Novák.
„Nově vzniklý trenérský tandem, který dlouhodobě buduje vítěznou tvář českého týmu a rozšiřuje naši sbírku úspěchů s železnou pravidelností, je pro nás zárukou, že se této příležitosti nezalekne a zlomí prokletí domácích šampionátů mužů.“
Spolupráce rovnocenných parťáků
Berka vítá, že se Naava oficiálně posune výš. „Naším cílem je se více věnovat nejen samotným hráčům a jejich rozvoji, ale také práci s kluby a vzdělávání obecně. Proto k sobě potřebuji rovnocenného a kvalitního parťáka,“ prohlásil Berka. „Pro hráče v týmu nepůjde o žádnou zásadní změnu. Akorát se upraví naše kompetence,“ konstatoval Berka.
Naava se v Mladé Boleslavi loučí po třech letech. Dovedl ji potřetí za sebou do superfinále, loni s ní získal titul a byl se Středočechy i ve finále Poháru mistrů. „Věděl jsem, že po sezoně v Boleslavi skončím, a dostal jsem hned několik zajímavých pracovních nabídek. Rozhodl jsem se však přijmout právě tuto výzvu. S Jardou spolupracujeme dlouhodobě a fungujeme v určité symbióze,“ uvedl Naava.
„Cítím ale, že naše práce ještě není hotová. Chceme se stát mistry světa. Zároveň vnímám, že v některých oblastech stále trochu zaostáváme. Budu mít více času na práci s reprezentací a věřím, že díky tomu můžeme posunout rozvoj hráčů a přístup k soupeřům na vyšší úroveň,“ dodal Naava.
Procházka povede ženskou reprezentaci až do roku 2030
Český florbal rovněž potvrdil, že u ženské reprezentace pokračuje až do roku 2030 Lukáš Procházka.
Kouč dovedl florbalistky ke světovému bronzu v roce 2023 v Singapuru a loni se druhým místem na domácím světovém šampionátu postaral o historický úspěch.
„Dokázal zlomit léta trvající prokletí medailových zápasů. V Brně a Ostravě nám připravil s ženskou reprezentací neskutečný zážitek. Věřím, že se dočkáme dalších úspěchů,“ řekl prezident Českého florbalu Daniel Novák.