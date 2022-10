ŽIVĚ: 132. Velká pardubická

Celé závodní odpoledne odpíchly čtyřleté a starší klisny v Ceně Laty Brandisové. Do cross country na 4200 metrů vyrazila nejrychleji obhájkyně triumfu z loňska Ztracenka a s Jaroslavem Myškou odvodila většinu dostihu.

Se třemi skoky do cíle zavařila všem koním volná Giannina, která svého jezdce Adama Čmiela vyhodila přes zábradlí z trati. Do finiše nabíhala na čele opět Ztracenka, silnější závěr ale předvedla sedmiletá hnědka Maková Panenka s Janem Odložilem.

Ve stejně dlouhé Ceně České asociace steeplechase pro čtyřleté koně nastolovali tempo oba svěřenci trenéra Pavla Tůmy Coupstar a dosud neporažený Greek Dessert. V krásném finiši stájových kolegů potvrdil své kvality největší favorit v sedle opět s žokejem Odložilem. Hnědý valach prodloužil svou vítěznou sérii na šest dostihů.

Tradičně jediný handicap rámcového programu Pohár BICZ Holding na 4600 metrů ovládl poměrně nečekaně tmavý hnědák Godfrey s francouzským žokejem Benoitem Claudicem před favorizovaným běloušem Royal Gino s Jaroslavem Myškou.

Cenu Vltavy ovládl favorit, Cena Labe přinesla strhující závěr

Do Ceny Vltavy se vydalo sedm koní, mimo jiné také bratr koně Greek Dessert po matce. Gatsby se pyšnil podobně ohromujícím zápisem šesti výher ze sedmi dostihů. Klání na 4500 metrů raketově odvodil Angostura v sedle s Pavlem Kašným, pak už ale režii závodu převzal právě Odložil na hřbetě pětiletého ryzáka. Žokej Odložil dovedl koně bezpečně na prvním místě, sám zapsal třetí výhru v jednom dni.

Generálka na Velkou pardubickou – to je Cena Labe. Do dostihu na 5200 metrů bylo nahlášeno pouze šest koní a dravě se dopředu hned po startu vydal žokej Myška s Well Absolutem. A stejně jako v Ceně Laty Brandisové měl Myška po irské lavici v obráceném gardu obrovské problémy s volně pobíhajícím koněm a ztratil svůj náskok.

V náběhu do cílové rovinky se před Myšku dostal Chelmsford s Josefem Bartošem a oba největší favorité svedli krásný souboj až do samého závěru. Hnědý valach Well Absolut posbíral zbytek sil a na pásce si s Chelmsfordem nakonec poradil. "S Pepou jsme si to rozdali parádně. Jsem úplně nadšený," smál se Myška v cíli.

Na startu nejkratšího závodu dne Poplerova memoriálu zůstal největší favorit Mediciman a na Hadím příkopě se ze sedla dalšího favorita Lodgian Whistle poroučel Ondřej Velek. V cílové rovince odrazil nápor soupeřů Lianel, na kterém si pro druhý triumf v řadě dojl žokej Myška.