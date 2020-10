Před prázdnými ochozy v Pardubicích triumfoval Hegnus se Slovákem Matuským, obhájce Theophilos byl devátý

Hegnus po brzkém útoku v cílové rovince vyhrál o jednu a čtvrt délky před Playerem, který v těsném souboji o druhé místo porazil o hlavu slovenského účastníka Vanduala. "Je to pan kůň. Já se vezl a on šlapal," řekl Matuský, první slovenský vítěz po 28 letech. V roce 1992 uspěl Jaroslav Brečka.

Matuský jel s Hegnusem poprvé a hned slavil velké vítězství. "Nakoukal jsem si videa, pořád jsem dumal. S Radkem (Holčákem) jsme se domluvili, že pojedu zepředu, což se nám tak moc nepovedlo. Byli jsme tam pátí, ale nechal jsem ho odpočívat, věděl jsem, že konec má dobrý. Počkal jsem si a vyšlo to," řekl České televizi slovenský žokej.

Triumf věnoval své matce, která zemřela před dvěma týdny. "Celý den i vítězství ve Velké pardubické je pro maminku do nebíčka," uvedl Matuský.

Nejstarší kůň ve startovním poli Hegnus zajistil druhý triumf ve Velké pardubické trenéru Holčákovi, který se radoval už v roce 2002 s Maskulem. "Na to vítězství do Velkých Karlovic jsme dlouho čekali a jsem rád, že to klaplo," uvedl Holčák.