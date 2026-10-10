Faltejsek a Neprašová. Mladá žokejka svede souboj se svým mentorem

Jan Faltejsek je sedminásobným vítězem Velké pardubické. Víckrát vyhrál jenom Josef Váňa, Faltejskovi na něj schází jediná čárka. V neděli bude zase v plných šancích, povede spolufavorita Godfreye, s nímž vyhrál už v roce 2024. Z bohatého seznamu koňských parťáků, které dovedl k triumfu ve Velké, bude na startu i Sacamiro. Toho ale tentokrát pojede Lenka Neprašová. Talentovaná a úspěšná mladá žokejka, která s Faltejskem od začátku kariéry spolupracuje a také se od něj učí. A ani ona nebude s populárním „Sakem“ bez šancí.
Faltejsek načal svou vítěznou sérii hattrickem s fenomenální Orphee des Blins (2012 – 2014), následovali Charme Look (2016), Tzigane du Berlais (2018), Sacamiro (2023) a Godfrey (2024).
„Velká pardubická má Honzu Faltejska ráda. Může vyrovnat Josefa Váňu, což je velká výzva. Velkou zkrátka umí,“ potvrzuje dostihový expert ČT sport Libor Šimůnek.
Platí, že jakmile si Faltejsek sedne na nějakého koně, jeho šance rostou. Zájem o jeho služby je enormní, takže si může vybírat.
Připustil, že letos měl pro Velkou na výběr čtveřici koní. Zvolil si Godfreyho.
„Honza je naše stájová jednička a jsme rádi, když na našich koních může sedět. Chceme vyhrávat Velkou pardubickou, koně máme šancovní a Honza na nich odvádí perfektní práci. Vždycky, když s ním spolupráce vyjde, jsme rádi,“ ujišťuje trenér Godfreyho a High in the Sky Dalibor Török.
Na svém parťákovi z Velké pardubické 2024 měl přitom Faltejsek jet už zářijovou kvalifikaci. Godfrey se vracel do dostihů po operaci a dlouhé rekonvalescenci a na poslední chvíli potřeboval splnit kvalifikační požadavky pro start ve Velké pardubické.
Pád v předchozím dostihu ovšem Faltejska do sedla nepustil. Nakonec jej zaskočila narychlo povolaná Lenka Neprašová. A úkol splnila perfektně. Godfreyho provedla kurzem bez karambolu a soupeře porazili oficiálně „lehce o devět délek“. „Dopadlo to dobře, vlastně nejlíp, jak mohlo,“ smála se po dojetí do cíle.
O tom, že by díky povedenému ritu na poslední chvíli měnila domluveného parťáka do Velké, ale nemohla být řeč. „Nebudu přesedat kvůli tomu, že jsem vyhrála. Jsem nějak domluvená. Pokud oni budou chtít, budu držet starou basu. Byli první, kteří přišli a zeptali se mě. Neřeknu jim teď, že jedu jiného koně,“ hlásila rezolutně.
Oním domluveným koněm je třináctiletý Sacamiro, vítěz Velké z roku 2023. Sice bude ve třinácti letech nejstarším koněm na startu a k dostihům se vrací po zdravotní pauze, v červnové kvalifikaci o sobě s Neprašovou dali jasně vědět a ukázali, že se s nimi musí počítat.
A tak vedle Faltejskova „honu na Váňu“ bude v neděli tahákem i další pokus o vítězství ženy ve Velké pardubické. Platí, že dosud jedinou vítězkou je Lata Brandisová, která triumfovala s Normou v roce 1937. Z jezdkyň, které se o to v nedávné minulosti pokoušely, má Neprašová našlápnuto nejlépe. První pokus měla už před dvěma roky, s Her Himem ale skončila už na Taxisu.
I když se její kariéra naplno rozjela teprve v roce 2023, už má na kontě přes čtyři stovky odjetých dostihů a sedm desítek vítězství, na dotacích vyjezdila bezmála šestnáct milionů.
Na titul žokejky – vyžadující 50 vyhraných dostihů – dosáhla za necelé tři roky. Drtivou většinu vítězství získala v zahraničí – Itálii a Francii, kde jí své kvalitní koně svěřují Váňovi nebo Faltejskovi, v jejichž stáji působí.
„Moc oceňuju přístup Honzy Faltejska, a to jak k lidem, tak i ke koním,“ vyznává se vůči svému mentorovi, se kterým v neděli poměří síly.