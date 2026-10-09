Nejsilnějším tématem před letošní Velkou pardubickou se stala „chudá“ startovní listina čítající pouhých deset jmen, tedy nejméně od roku 1993, kdy bylo účastníků jenom devět. Ovšem co startovní listině možná chybí do šíře, to s přehledem dohání kvalitou. Přímý přenos 136. ročníku Velké pardubické sledujte na ČT sport v neděli od 10:30, samotná Velká pardubická startuje v 15:30.
„Může vyhrát kdokoliv a nebude to žádné překvapení,“ potvrzuje Stanislav Popelka, trenér Angkor Wata, jednoho z černých koní dostihu. Hlavními favority jsou irský Final Orders a obhájce vítězství z roku 2024 Godfrey.
Koně na startu 136. Velké pardubické:
1 HARD ROC DE KERSER
Specialista na cross country dostihy je prvním koněm úspěšného francouzského trenéra Patrice Quintona ve Velké pardubické. Quinton připravuje své svěřence nedaleko kláštera Mont-Saint-Michel a právě z jeho stájí kdysi do Česka přišla i pozdější trojnásobná vítězka Velké pardubické Orphee des Blins.
Hard Roc de Kerser pravidelně běhá dostihy kolem pěti kilometrů, platí za specialistu na závodiště v Saumuru, kde se mu daří nejvíc. Nikdy neabsolvoval dostih nad 5300 metrů, takže sedmikilometrová distance Velké pardubické může být oříšek. Výhodou pro něj může být fakt, že ve francouzských dostizích nosí i 75 kilogramů, v neděli to bude o pět kilo méně, což mu může ve finiši na rychlejší půdě pomoct.
Proti francouzskému koni hovoří neznalost kurzu v Pardubicích i fakt, že jej nikdy nezkusil ani jeho žokej Jean-Stephane Lebrun.
2 ANGKOR WAT
Ze špičkového rovinového koně vyrostl postupem času kvalitní překážkář. V roce 2019 skončil těsně druhý v Českém derby, hned o rok později ale přešel na překážky, kde postupně stoupal až do nejvyšší kategorie a vyhrál osm dostihů. Tím nejcennějším byla loňská Cena Labe, druhý nejobtížnější dostih po Velké pardubické. Před dvěma lety vyhrál v rámci mítinku Velké pardubické Poplerův memoriál určený pro skokany-sprintery, kde zužitkoval svou rovinovou třídu.
Zda prostojí i sedm kilometrů ve Velké pardubické, je otázka. „Měl trochu krizi v létě, když mu neseděly extrémní teploty. Postupem času šel zase s formou nahou, v září to bylo lepší a doufám, že teď to bude ještě lepší,“ netají ambice jeho trenér Stanislav Popelka, který by za úspěch považoval umístění do pátého místa.
Stálým partnerem Angkor Wata je Jan Odložil, jenž patří mezi nejzkušenější české žokeje. V roce 2022 se stal šampionem překážkových jezdců.
3 HIGH IN THE SKY
Dlouho nic nenasvědčovalo, že výkonnostně napodobí svého o rok staršího polobratra Godfreyho, vítěze Velké pardubické z roku 2024. Nevyzpytatelný polokrevník se během kariéry potýkal se skokanskou nespolehlivostí, chyby ale prokládal dobrými výsledky.
Životní výkon předvedl v loňské Velké pardubické, když v cílové rovině jako jediný dlouho vzdoroval nakonec vítěznému Stumptownovi. Ani letos zatím v kvalifikacích příliš nezářil, sedmikilometrová distance ve Velké mu ale jde k duhu a pokud všechno přeskáče, může znovu promluvit do nejvyšších příček.
Do sedla High in the Sky se poprvé vyhoupne žokej Ondřej Velek, ve Velké pardubické byl dosud nejlépe dvakrát čtvrtý.
4 ČÁRYJAPE
Loni jeden z outsiderů Velké pardubické šokoval skvělým třetím místem, když prokázal svou supervytrvalost. Letos už patří devítiletý Čáryjape do širšího okruhu favoritů, i když potřebná třída mu asi chybí. „Je na tom ještě lépe než loni. To, co nám předvedl v srpnu, mě docela nadchlo, protože to bylo mnohem lepší běhání než v loňské zářijové kvalifikaci. Je naprosto v pořádku a fyzicky je na tom velmi dobře,“ řekl serveru Jezdci.cz Čáryjapeův trenér Martin Liška.
Už tři roky je hnědákovým stálým jezdcem Adam Čmiel, pro nějž je Čáryjape životním koněm. Kromě druhého místa v loňské Velké spolu byli druzí před třemi lety v Ceně Labe.
5 ARAUCARIAS
Devítiletý francouzský rodák přišel do českého tréninku až před loňskou sezonou. Zpočátku měl v Pardubicích potíže s překonáváním Irské lavice, v posledních dostizích ji už ale přeskákal bez problémů. Loňskou Velkou dokončil jako poslední.
Araucarias nedisponuje závěrečným zrychlením, proto se letos v dostizích víc podílel na diktování tempa, což mu očividně sedlo a soupeře dokázal utahat. Ve třetí kvalifikaci jej předstihl jenom vynikající Fort Medoc.
Jeho žokej Josef Bartoš je trojnásobným vítězem Velké pardubické a nepochybuje, že Araucariasovi musí pro případný úspěch skvěle rozvrhnout síly. „Všechno hraje proti nám. Nebude měkko, bude se muset vypořádat s rychlejší dráhou, která mu nesedí. Ale je v pořádku a věřím v dobrý výsledek,“ říká Bartoš.
6 DUMON ROCLAY
Stejně jako Araucarias je i Dumon Roclay francouzským rodákem, vyhovuje mu měkčí půda, udávání tempa, ale nedisponuje zrychlením v cílové rovince. Loni Velkou pardubickou nedokončil, předloni překvapivě vyhrál Cenu Labe. „Bude chtít šlapat na tempo, asi se budou tahat s Araucariasem,“ očekává dostihový expert ČT sport Libor Šimůnek. Letos se Dumon Roclay představil jenom jednou, a to v silně obsazené zářijové kvalifikaci, kde skončil pátý.
V jeho sedle bude jeho stálý jezdec Marcel Novák starší, ve Velké pardubické skončil nejlépe druhý s Playerem v roce 2020.
7 SACAMIRO
Vítěze Velké pardubické z roku 2023 poslední dva roky provázely zdravotní problémy. V roce 2024 vynechal celou sezonu, loni se lehce zranil těsně před Velkou. Letos ale ukázal, že je znovu v kondici a může aspirovat na skvělé umístění. Problémem může být věk českého odchovance – ve 13 letech bude nejstarším na startu. Naposledy vyhrál 13letý kůň v roce 1991 – Železník, když dosáhl na své čtvrté vítězství.
Trenérka Eva Petříková ale věří, že „Sako“ i v letech předvede dobrý výkon a má na to, aby útočil na vítězství: „U něj je (vyšší věk) celkem výhoda, konečně dospěl a soustředí se na práci, kterou má dělat, a nezajímají ho věci okolo.“
Partnerkou Sacamira bude žokejka Lenka Neprašová, která s ním odjela i kvalifikaci. Ve Velké pardubické startuje podruhé, předloni skončila s Her Himem na Taxisu.
8 GREEK DESSERT
Osmiletý nováček ve Velké pardubické je vedle Sacamira druhým koněm na startu, jenž byl odchován v dnes už nefungujícím hřebčíně Napajedla. Kariéru začal skvělou šňůrou šesti vítězství v řadě, na která navázal třemi druhými místy. „Pak se ale malinko vytratil a teď se zase vrací na vítězné příčky. Je to kůň, který dokáže prodat závěr, i když je pravda, že z těch mladších let se ta dravost ve finiši trochu vytratila,“ hodnotí Greek Desserta Libor Šimůnek. Letos absolvoval tři dostihy, do Velké se kvalifikoval v srpnu pátým místem.
Dostihem jej provede britský žokej James Best, jenž do Pardubic jezdí pravidelně a závodiště dobře zná. Velkou pardubickou jel pětkrát, vždy ji dokončil a nejlépe byl čtvrtý.
9 GODFREY
Vítěz Velké pardubické z roku 2024 se letos vrátil na dráhu po zranění a představil se pouze ve skvěle obsazené zářijové kvalifikaci, kterou lehce vyhrál a potvrdil svou vysokou třídu. Společně s irským Final Orders je považován za největšího favorita dostihu. Vynikající skokan a supervytrvalec je stejně jako jeho polobratr High in the Sky vlastním odchovancem majitele Jiřího Trávníčka.
„Trošku preferuji Godfreyho, poslední kvalifikaci vyhrál s lehkostí. Asi je opravdu spolufavoritem. Ale oba mí koně jsou šancovní, proto s nimi do dostihu jdeme,“ říká trenér Godfreyho a High in the Sky Dalibor Török.
Stejně jako v roce 2024 bude v sedle Godfreyho Jan Faltejsek, se sedmi prvenstvími nejúspěšnější aktivní jezdec Velké pardubické. Pokud se s Godfreym poštěstí i letos, Faltejsek dorovná rekord Josefa Váni.
10 FINAL ORDERS
Desetiletý hnědák má na kontě neuvěřitelných 72 dostihů, z nich 11 dokázal vyhrát. Našel se právě v kategorii cross country. Před Velkou pardubickou mu irský trenér Gavin Cromwell nachystal podobnou cestu jako loni Stumptownovi – velký kros v Cheltenhamu (stejně jako loni Stumptown jej letos Final Orders vyhrál), v dubnu Velkou národní, kde po aktivním průběhu skončil sedmý, a nakonec v srpnu na proběhnutí proutěné překážky na kratší distanci, kde dokončil osmý.
Velkou pardubickou jej provede Keith Donoghue, který loni vyhrál se Stumptownem a před dvěma lety upadl na Havlově skoku z Coko Beache. Pardubice si oblíbil tak, že pomohl přesvědčit Final Ordersovy majitele pro cestu do Čech.