Dostihy

Když Váňa vítězil s Tiumenem. Jedna z nejslavnějších kapitol byla dopsána před 15 lety


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Tiumen potřetí vyhrál Velkou pardubickou
Zdroj: ČT sport

V pátek 9. října uplyne přesně 15 let od chvíle, kdy žokej Josef Váňa slavil ve Velké pardubické své poslední, osmé vítězství v sedle. Radoval se tenkrát z třetího triumfu s legendárním Tiumenem a navázal tak na slavné roky s Železníkem a výhru s Vronským. V celkovém počtu prvenství se na něj může brzy dotáhnout sedminásobný vítěz Jan Faltejsek. Přímý přenos 136. ročníku sledujte na ČT sport v neděli od 10:30.

Druhou říjnovou neděli roku 2011 se poslední Váňův triumf nerodil vůbec lehce. Váňa s Tiumenem zaváhal na Taxisu a nezdolný žokej měl co dělat, aby nespadl. Na soupeře kvůli tomu ztratil. „Aspoň někam dojedu, je blbý to vzdávat,“ vzpomínal tehdy.

Ztrátu však brzy, už před Zahrádkami, dohnali a cílem proběhli první. „Na Tiumenovi je to takové lehké svezení. Já jenom stojím a v duchu říkám: ‚Udělej tohle a tamhleto‘ a on to dělá,“ přidal v cíli závodu.

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Před 136. Velkou pardubickou – 7. 10.
Zdroj: ČT sport

Váňa se tak 11 dní před svými 59. narozeninami stal druhým nejstarším vítězem Velké pardubické. Rekord doposud drží Vladimír Hejmovský, který roku 1951 vyhrál v 59 letech.

Váňa je ovšem nejen rekordmanem v počtu vítězství jako žokej, ale i jako trenér, kterých má celkem jedenáct.

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Přípravy Velké pardubické jdou do finále
Zdroj: ČT sport

Začínal jako ošetřovatel koní, pracoval jako pomocný dělník a jako strojník lyžařského vleku nebo vedoucí lyžařského střediska na Pradědu. Byl i členem Horské služby Jeseníky. Slavného pardubického závodu se Váňa poprvé zúčastnil v roce 1985 a hned skončil druhý. Se Železníkem zvítězil v letech 1987, 1988, 1989 a 1991, popáté vyhrál v roce 1997 s Vronským a s Tiumenem slavil v letech 2009, 2010 a naposledy ve zmíněném roce 2011.

Na Velké pardubické naposledy závodil v roce 2014, celkem na tomto závodě startoval osmadvacetkrát. V sedle se na dostizích naposledy objevil v roce 2016.

Josef Váňa si podle svých slov během kariéry zlomil téměř všechny kosti včetně pánve, žeber, obratlů, obou klíčních kostí nebo čelisti. Nejvážnější zranění utrpěl na dostizích v německém Iffezheimu u Baden-Badenu 5. června 1994, kdy na první překážce spadl z Verona, který ho přilehl, a další kůň ho vzápětí pošlapal. Váňa všechny útrapy spolu s klinickou smrtí překonal a už o dva měsíce později startoval v dalším dostihu.

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