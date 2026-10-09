Do roka a do dne? Irové jsou zpět a neskrývají ohromné ambice

Vyhrát Velkou pardubickou bylo roky tajným snem irského trenéra Gavina Cromwella. Loni mu tento sen splnil urostlý tmavý hnědák Stumptown. Šlo to nečekaně hladce, dalo by se říct, že Irové přijeli, viděli a zvítězili – i když s pěknou dávkou štěstí na několika skocích, které Stumptown tak tak překonal. Do roka a do dne je irská parta v Pardubicích zpátky. S koněm, který má podle nich znovu nemalé šance. A jeho dosavadní výsledky jejich plánům nahrávají.
Gavin Cromwell letos vypravil na třídenní putování ze své irské centrály na východ Čech desetiletého hnědáka jménem Final Orders. Podle Cromwella je to kůň, kterému budou Pardubice rozhodně pasovat. „Myslím, že bude schopen přeskákat trať, ale jsou tam samozřejmě ošidné překážky, takže je potřeba i štěstí, abyste je překonali,“ uvědomuje si.
Final Orders si pardubickou dráhu poprvé zkusil ve čtvrtek odpoledne. Po úmorném putování bylo prvním úkolem se pořádně protáhnout.
Na začátku další pardubické expedice bylo Cromwellovo úsilí přesvědčit pro svůj plán desetičlenný majitelský syndikát Final Orderse, který pochopitelně upřednostňoval starty v Irsku. Přemluvit majitele pomáhal i žokej Keith Donoghue, kterého Pardubice nadchly už před dvěma roky při startu s Coko Beachem a definitivně si jej získaly loňským triumfem se Stumptownem.
„Gavin se mi už dávno zmínil, že by se Final Orders pro dostih (Velkou pardubickou) ideálně hodil. A teď jsme to v syndikátu znovu probrali a rozhodli jsme se do toho jít. Gavin nás totiž nikdy nezklamal. Final Orders miluje skákání a Gavin s Keithem si myslí, že díky své malé postavě a hbitosti zvládne i všechny ty zatáčky a obraty bez problémů,“ popisoval Racing Postu zrod dalšího irského dobývání českého dostihu jeden ze spolumajitelů hnědáka Kevin Barron.
Syndikát CMD pořídil Final Orderse před sedmi lety prakticky za hubičku, ani ne za 15 tisíc liber. Tuhle částku už jim kůň na vyběhaných dotacích dávno vrátil. Letos triumfoval v krosu během březnového mítinku v Cheltenhamu a o měsíc později skončil sedmý ve slavné Velké národní v Aintree poté, co se celou dobu držel na vedoucích pozicích.
Asi to bude velké, tuší Irové
Proto teď neváhali a rozhodli se svého miláčka následovat i na závodiště kdesi ve středu Evropy. „V syndikátu je nás deset a jede nás asi 34, takže si to asi pár lidí odškrtne ze seznamu věcí, které chtějí zažít. Ještě nikdy jsem tam nebyl. Má to být velká dostihová událost, něco jako Velká národní,“ zamýšlel se Barron nad tím, co asi irskou partu o víkendu čeká.
„Tým si dokonce objednal z Prahy autobus,“ utrousí pobaveně Cromwell k výsledku své přesvědčovací kampaně.
Final Orders má za sebou mamutí porci 72 odběhnutých dostihů. Jedenáct z nich vyhrál. „Moc koní trénovaných v Irsku nevyhrálo jedenáctkrát a doufám, že v neděli přidáme i dvanácté vítězství,“ netají ambice trenér.
Jeho svěřenci sedí pevnější půda, které se v neděli irská ekipa zřejmě i dočká. Vydatnější deště, které by Final Ordersovi znechutily zdolávání rozměklých oranic, jsou v nedohlednu. „Čím rychlejší dráha, tím líp pro něj. A předpověď počasí vypadá dobře,“ těší se Cromwell.
„Hlavní je, aby zaběhl slušně a vrátil se v pořádku,“ zdůrazňuje ale Kevin Barron hlavní úkol, se kterým se do Pardubic Irové vydávají.