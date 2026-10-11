Dostihy

ŽIVĚ136. Velká pardubická


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport, ČTK
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136. Velká pardubická
Zdroj: ČT sport

Pouhých deset koní se utká o triumf ve slavné Velké pardubické, v nejslavnějším překážkovém dostihu v Česku. Budou mezi nimi i dva bývalí vítězové Godfrey a Sacamiro. V nejmenším startovním poli od roku 1993 bude ke spolufavoritům patřit i irský kůň Final Orders, který se bude snažit navázat na loňské vítězství Stumptowna. Vrcholný závod 136. ročníku legendární steeplechase cross country odstartuje v 15:30. Přímý přenos sledujte celý den na ČT sport a ČT sport Plus, od 13:35 také souběžně na ČT1.

136. Velká pardubická

Startovní listina 136. Velké pardubické

1. Hard Roc de Kerser (ž. Jean-Stephane Lebruin, stáj Haras d'Erable)
2. Angkor Wat (ž. Jan Odložil, Joly)
3. High in the Sky (ž. Ondřej Velek, DS Pegas)
4. Čáryjape (ž. Adam Čmiel, Nutrin)
5. Araucarias (ž. Josef Bartoš, Ramzová)
6. Dumon Roclay (ž. Marcel Novák, Kejzlar)
7. Sacamiro (ž. Lenka Neprašová, Jezdecký oddíl Beňov)
8. Greek Dessert (ž. James Best, Jiří Charvát ml.)
9. Godfrey (ž. Jan Faltejsek, DS Pegas)
10. Final Orders (ž. Keith Michael Donoghue, C. M. D. Syndicate)

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