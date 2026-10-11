Dva obhájci proti skvělému Irovi. Velká pardubická znovu slibuje dramatickou podívanou

Bývalí vítězové Godfrey a Sacamiro patří ke spolufavoritům na triumf ve 136. Velké pardubické. V desetičlenném startovním poli, které je nejmenší od roku 1993, budou mít znovu silnou zahraniční konkurenci. Na loňské vítězství Stumptowna může navázat další irský kůň Final Orders. Přímý přenos dostihů z Pardubic sledujte od 10:30 na ČT Sport, Velká pardubická startuje v 15:30.
V sedle spolufavorita Godfreye bude sedminásobný vítěz Velké pardubické Jan Faltejsek, který může případným osmým triumfem vyrovnat legendárního Josefa Váňu. Naposledy se z vítězství radoval před dvěma lety, když byl jedním z aktérů unikátní Velké pardubické se dvěma šampiony.
Tehdejší spoluvítěz Sexy Lord už nikdy na startu žádného dostihu nebude, na jaře uhynul na následky koliky. Také Godfrey měl po triumfu v roce 2024 problémy, loni měl rozštípnutou spěnkovou kost mezi kopytem a prvním kloubem. Po operaci a rekonvalescenci se ale vrátil do výborné formy, kterou prokázal výhrou ve čtvrté kvalifikaci.
Jedinou ženou na startu Velké pardubické bude Lenka Neprašová. V sedle Godfreye vyhrála čtvrtou kvalifikaci, ale ve vrcholu sezony pojede třináctiletého Sacamira. Vítěz Velké pardubické z roku 2023 se vrátil k závodům po zranění a obsadil druhou příčku ve druhém kvalifikačním dostihu.
Neprašová se Velké pardubické zúčastnila před dvěma lety v sedle koně Her Him, ale tehdy se do cíle nedostala. Jedinou žokejkou, jež dostih vyhrála, zůstává šampionka z roku 1937 Lata Brandisová.
Irové opět přivezli skvělého krosaře
Podle bookmakerů má Godfrey zhruba stejné šance na vítězství jako Final Orders, v jehož sedle bude loňský vítěz Velké pardubické Keith Donoghue. Final Orders letos potvrdil lepší formu než Stumptown, v březnu jej porazil o jednadvacet délek.
Desítky let nebylo na Velké pardubické tak prořídlé startovní pole. „Nízký počet koní má na svědomí i letošní klima, kdy málo pršelo a pár koní to na tvrdých tratích zdravotně nevydrželo. Ale i tak je kvalita pole úžasná,“ konstatoval při slavnostním losování čísel legendární žokej a trenér Josef Váňa starší. Jeho tréninková centrála nebude mít poprvé od roku 2000 na startu svěřence.
Před letošní Velkou pardubickou ožívají vzpomínky na rok 1993, kdy se dostihu zúčastnilo jen devět koní a dokončil jej pouze Rigoletto.
Starosti s podkladem
Rok co rok pečlivě sledují trenéři podklad, který na jejich svěřence v Pardubicích čeká. Letos situaci výrazně komplikovalo rekordní sucho, těsně před startem vrcholu sezony je ale správce dráhy Václav Žižka spokojen: „Dráha bude měkoučká a velmi příjemná pro koně. A jestli ještě bude ze soboty na neděli pršet, i oranice by mohly být měkké a nemusely by prášit.“
Poslední předpovědi slibují, že v neděli by pršet nemělo, teploty by se měly dostat ke 14 stupňům. „Co mi dělá vrásky na čele, je vítr, v nárazech hlásí až 40 kilometrů v hodině,“ poukazuje Žižka s tím, že ostřejší vítr rychle vysušuje povrch, i když je dobře nakropen.
Na trati dlouhé 6900 metrů s 31 překážkami v čele s Taxisovým příkopem se bude bojovat o celkovou dotaci pět milionů korun. Vítěz získá dva miliony korun, druhý kůň v cíli vydělá svému týmu 1,1 milionu, honorovaných je ještě dalších pět míst.
Startovní listina 136. Velké pardubické
Startovní listina 136. Velké pardubické
1. Hard Roc de Kerser (ž. Jean-Stephane Lebruin, stáj Haras d'Erable)
2. Angkor Wat (ž. Jan Odložil, Joly)
3. High in the Sky (ž. Ondřej Velek, DS Pegas)
4. Čáryjape (ž. Adam Čmiel, Nutrin)
5. Araucarias (ž. Josef Bartoš, Ramzová)
6. Dumon Roclay (ž. Marcel Novák, Kejzlar)
7. Sacamiro (ž. Lenka Neprašová, Jezdecký oddíl Beňov)
8. Greek Dessert (ž. James Best, Jiří Charvát ml.)
9. Godfrey (ž. Jan Faltejsek, DS Pegas)
10. Final Orders (ž. Keith Michael Donoghue, C. M. D. Syndicate)