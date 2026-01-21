Závody na silnici domácí ženskou cyklokrosovou jedničku Kristýnu Zemanovou baví, cyklokros pro ni ale nadále zůstává prioritou. Možnosti závodění na silnici získané s příchodem do týmu VIF, který má za sebou první rok v pelotonu, si ovšem dvaadvacetiletá reprezentantka pochvaluje. V terénu také potvrzuje, že nechala daleko za sebou problémy, jimiž si prošla během minulé sezony.
Zemanová: Silnice mě baví, ale cyklokros je jasná jednička
„Jsem nesmírně vděčná, že mohu závodit na silnici, která mě hodně baví. Určitě více než v minulých letech, také jsem na ni trošku změnila názor, i když cyklokros je pro mě pořád jasnou jedničkou. Jsem v tomto ohledu hrozně ráda, že mi zůstává ta volnost a nikdo mě nenutí přejít na silnici a cyklokros opustit,“ uvedla Zemanová.
Vicemistryně světa z Tábora 2024 v kategorii do 23 let a držitelka bronzu z MS i ME v roce 2023 ve stejné kategorii předvádí v dosavadním průběhu krosové sezony výborné výkony. Popáté za sebou se stala republikovou šampionkou a při všech sedmi dosavadních startech ve Světovém poháru dojela v první desítce.
„Díky závodům na silnici a v gravelu jsem byla pro cyklokrosové závody mnohem lépe rozzávoděná než v minulých letech, to bylo velké plus,“ pochvalovala si Zemanová, která do ryze ženského týmu VIF Cycling přestoupila loni koncem ledna ze stáje Brilon.
„Našla jsem tým, který mi dal šanci a pomohl mi dostat se zpátky, a to ještě lépe, než jsem sama očekávala. Ty podmínky, které se všem tady naskytly, nám pomohly kariérně růst. A já jsem za to nesmírně vděčná,“ dodala Zemanová.
Velký vděk vyjádřila i za skvělé zázemí, které v současném týmu má. „I za to jsem strašně vděčná, co mi dali a co mám díky tomu k dispozici. To vše mi pomohlo výkonnost a výsledky nakopnout zase zpátky nahoru. Vnímám to hrozně pozitivně,“ konstatovala Zemanová.
Cestu vzhůru hledala poté, co sváděla nelehký boj s postcovidovým syndromem. „Psychicky to bylo strašně těžké, asi nejhorší období, které jsem prožila. Byly tam i myšlenky na konec, ale nemám úplně v povaze, že bych věci takhle vzdávala,“ řekla Zemanová.
„Takže jsem si řekla, že musím zatnout zuby a zkusím se vrátit. Ale nebylo to hezké období... Beru však jako pozitivum, že jsem poznala, jaké mám doopravdy lidi kolem sebe a kdo je opravdu schopen a ochoten mi pomoci.“
Od nelehkého období se o sebe snaží po všech stránkách více pečovat. „Dávám si pozor na nějaké nemoci, od září mám také nutričního terapeuta. I z tréninkového hlediska jsem toho změnila strašně moc. Dříve jsem trénovala sama, teď mě trénuje Michal Bednář, což vnímám jako obrovský přínos a asi nejzásadnější změnu,“ poukázala na spolupráci s koučem reprezentace.
Vrcholem cyklokrosové sezony bude na přelomu ledna a února MS v nizozemském Hulstu, pak si chce dopřát volno, než se vrhne na silnici. „Musí tam být pořádný odpočinek, takže po šampionátu si dám určitě volno. Poletíme s rodiči a přítelem na dovolenou, abych si trochu odpočinula, pak se vrátím do toho procesu a začnu se připravovat na silniční sezonu.“
Vnímá jako velké plus, že VIF jde do sezony už jako kontinentální stáj. „Jsem hrozně ráda, že se nám tím naskýtá více příležitostí a otevírají se nám dveře k těm větším závodům. Strašně se na to těším a doufám, že vyrazíme i někam do světa,“ přála si Zemanová.
Program na silnici zatím moc neřešila. „Protože aktuálně mám dost svých starostí s cyklokrosem. Jedním z mých prvních cílů bude asi Gracia Orlová, potažmo pak Tour de Feminin, což jsou domácí závody, na které se chci opravdu dobře připravit. Jinak ten závodní kalendář na silnici ale teprve doladíme,“ řekla Zemanová.
Ženský tým VIF Cycling chce navázat na úspěšnou premiérovou sezonu
Ženský cyklistický tým VIF Cycling touží v nadcházející sezoně potvrdit úspěšné výsledky, kterých dosáhl loni záhy po svém vzniku a vstupu na scénu, uvedli zástupci české stáje na tiskové konferenci v Praze. Těší se také na možnost startů na větších závodech díky získání kontinentální licence Mezinárodní cyklistické unie (UCI).
Tým začal brzy sbírat úspěchy – k těm největším patří čtyři medaile z republikového šampionátu na silnici. Karolína Špicarová vyhrála mezi juniorkami časovku i závod s hromadným startem, Eliška Kvasničková byla v elitní kategorii stříbrná v časovce a dlouholetá domácí cyklokrosová jednička Kristýna Zemanová bronzová v silničním závodě.
„Už loni zaznělo, že chceme být nejlepší. A s tím také chodíme na start. Malovali jsme si vzdušné zámky, ale ony se nám vyplnily. Celý tým zaslouží poděkování za to, kam jsme se za ten rok posunuli. Povedlo se nám odvést velký kus práce,“ prohlásil sportovní ředitel Tomáš Konečný.
Bývalý silniční profesionál věří, že tým se bude i nadále zlepšovat. I díky statusu kontinentální stáje. „Jako regionální tým jsme nemohli startovat, kde bychom chtěli, takže tohle je pro nás hodně zásadní posun, protože kontinentální licence už otevírá dveře,“ řekl Konečný.
„Chceme se dál rozrůstat a jít dopředu. Věřím, že holky motivuje, když vidí, že to funguje a mohou se pak dostat přes nás i do zahraničí a těch nejvyšších pater. Věřím, že to přitáhne k cyklistice i další dívky,“ dodal Konečný.
„Zatímco loni mi italští organizátoři, kteří se hodně drží tradic, vůbec neodpovídali na maily, teď s posunem o kategorii výše je ta komunikace úplně jiná,“ potvrdil druhý ze sportovních ředitelů Vojtěch Řepa.
Do budoucna by mohla stáj udělat ještě další krok vzhůru mezi prokontinentální týmy, k tomu ale potřebuje o poznání silnější finanční zázemí. Tento rok bude pracovat s rozpočtem kolem deseti milionů korun. Jen na kontinentální licenci bylo zapotřebí vyhradit 27 000 eur (658 000 korun).
„Ambice máme neomezené, ale každý sport je o penězích a partnerském plnění. Pokud bychom se koukali výš a přemýšleli pro roky 2027 nebo 2028 o prokontinentální licenci, tak by bylo zapotřebí najít směnárnu, která nám vymění koruny na eura v kurzu jedna ku jedné. Bohužel až takový skok by to byl,“ uvedl generální ředitel Jakub Lorenc.
Počet závodnic se rozrostl z deseti na dvanáct. V elitní části týmu doplňují Zemanovou a Kvasničkovou Veronika Jandová, Nina Andacká, Anežka Kysilková, Anna Hanáková, Sára Slavíčková a Naďa Voráčová.
„Je to sport a v něm je celá řada proměnných, ale holkám strašně věřím, protože už na prvním soustředění ukázaly zdravé sebevědomí. Tým je podle mého názoru o dost kvalitnější než loni,“ řekl Konečný.
„Chceme minimálně obhájit výsledky z minulého roku. Získali jsme čtyři medaile na mistráku, pět by jich bylo krásných. Určitě by bylo fajn nějaké etapové vítězství na českých etapácích. Konkurence ve světě je obrovská. Vybudovali jsme si jméno, ale o to větší je na nás nyní tlak. Uděláme ale vše, abychom obhájili pozici české jedničky,“ uvedl Lorenc.
„Nemáme ještě na to jezdit úplně ty nejlepší závody, ale naší vizí je výchova mladých závodnic. Víme, že jsme přestupní stanicí do World Tour a chceme být líheň těch největších talentů,“ dodal Lorenc.
VIF bude také úzce spolupracovat se svazem, vedle jiného má pomáhat s fungováním a zajištěním chodu ženské reprezentace. Řepa doplnil reprezentačního šéftrenéra Petra Kaltofena a kouče juniorů Jiřího Petruše, bude mít na starosti všechny ženské kategorie.