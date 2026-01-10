Cyklistika

Zemanová je popáté v řadě cyklokrosovou mistryní republiky. Bažant urval titul ve spurtu


Potvrdila roli jasné favoritky. Kristýna Zemanová se stala popáté za sebou mistryní republiky v cyklokrosu. V Ostravě vyhrála před Kateřinou Hladíkovou a Amálií Gottwaldovou. Mezi muži slaví mladík Kryštof Bažant, jenž pod vysokými pecemi zvládl spurt před Václavem Ježkem, který obhájil stříbro. Třetí byl Maximilian Kerl. Na poslední chvíli se odhlásil ze závodu kvůli zdravotním problémům Michael Boroš.

Zemanová potvrdila roli dlouhodobé české jedničky. V Ostravě, kde se jelo o domácí cyklokrosové tituly poprvé, zvítězila dvaadvacetiletá závodnice týmu VIF stylem start–cíl. Hladíková na ni ztratila minutu a půl, Gottwaldová ještě dalších 31 sekund.

Talentovaný Bažant triumfoval na zasněžené trati i přesto, že se dvakrát během hodinového závodu potýkal s technickými potížemi. Vítěze domácího poháru Ježka udolal bronzový junior z předloňského mistrovství světa v Táboře v závěrečném spurtu. Kerl dojel čtvrt minuty za nimi.

Zdraví nepovolilo start Borošovi, jenž se loni v Jičíně rekordním osmým titulem odpoutal od Zdeňka Štybara a Radomíra Šimůnka staršího. V závodech juniorů zvítězili Antonín John a Barbora Bukovská.

Výsledky MČR v cyklokrosu v Ostravě

Ženy elite (18,6 km): 1. Zemanová (VIF) 52:32, 2. Hladíková (Brilon) -1:30, 3. Gottwaldová (Nutrend Specialized) -2:01.

Junioři (15,5 km): 1. A. John 40:37, 2. D. Svoboda (oba Brilon) -8, 3. Vorel (Prodoli) -1:26.

Juniorky (15,5 km): 1. Bukovská (DK Bikeshop) 44:46, 2. Grohová (Dukla Praha) -28, 3. Šíslová (Lyko Klub Prachatice) -1:00.

