V české nominaci na mistrovství světa cyklokrosařů v nizozemském Hulstu je stejně jako loni 16 závodníků. V elitních kategoriích budou české barvy hájit Michael Boroš a Kristýna Zemanová. V týmu je i loni stříbrná juniorka Barbora Bukovská. Úřadující mistryně Evropy bude největší medailovou nadějí i tentokrát. Mezi muži do 23 let nechybí nový domácí šampion Kryštof Bažant.
Na MS v Hulstu se představí 16 cyklokrosařů, také s medailovou nadějí Bukovskou
„Jede to nejlepší, co momentálně ve všech kategoriích máme k dispozici,“ uvedl reprezentační trenér Michal Bednář.
Podle očekávání chybí v nominaci Václav Ježek, který by v kategorii do 23 let patřil do širšího okruhu favoritů. Kvůli potížím s kolenem však po mistrovství republiky ukončil sezonu. „Není to nic, co by nás potěšilo. Počítali jsme s ním i do štafety. Ale zdraví je základ. Má před sebou celou kariéru a ví, že by teď nebyl schopen jet na sto procent. Rozhodl se správně,“ řekl Bednář.
Nejsilnější kategorií české výpravy jsou juniorky, na startu jich bude pět. „Tři holky jsme měli v první desítce na Evropě a vysoké ambice máme i na mistrovství světa,“ prohlásil trenér.
Největšími medailovými želízky jsou Bukovská s Lucií Grohovou. „Bára je jasná, na bednu patří. Na pódiu byla i teď na posledním svěťáku v Benidormu. I Lucka už byla na bedně ve Světovém poháru, takže když se všechno sejde, obě dokážou jet o medaili. Ale na desítku mají i další holky,“ věří Bednář.
Šance Zemanové na top pětku
V elitních kategoriích pojedou v nových dresech české reprezentace jen Zemanová a ostřílený Boroš. „Bereme jen lidi, kteří jsou schopni jet na výsledek. Kristýna umí zajet na všem – na bahně, sněhu, písku, problém jí nedělá ani rychlý závod. Její forma jde nahoru a doufám, že by mohla vygradovat právě na šampionátu. Pokud se všechno povede, tak i ona může být na bedně. Výsledek v top 5 je určitě reálný,“ uvedl Bednář.
„Vzestup formy zaznamenává i Boroš. Poslední dobou se cítí líp a líp. Má obrovské zkušenosti a věřím, že i on bude na vrchol sezony v top formě,“ doplnil Bednář na adresu dlouholeté české jedničky, kterou vyřadily zdravotní potíže z účasti na domácím šampionátu.
Vyhlídky na umístění v nejlepší desítce budou mít i reprezentanti do 23 let, zejména čerstvý mistr republiky Bažant nebo Kateřina Hladíková. „Kryštof je trochu nevyzpytatelný závodník, ale když mu to sedne, je schopen jet o desítku, možná i o první pětku. Konkurence je ale v této kategorii obrovská, minimálně deset lidí může jet o umístění na pódiu. Kačka jela hodně svěťáků v elitní kategorii, to jí pomohlo. A na Evropě byla ve třiadvacítce šestá, takže i ona má reálné šance na první desítku,“ řekl Bednář.
Generálkou pro všechny nominované bude nedělní finále Světového poháru v Hoogerheide. Boroš a Zemanová se představí také o den dříve na předposledním díle SP v Maasmechelenu, který je vypsán jen pro elitní kategorie.
Světový šampionát odstartuje v pátek 30. ledna závodem štafet. V sobotu pojedou o medaile juniorky, muži do 23 let a ženy elitní kategorie, v neděli pak junioři, ženy do 23 let a šampionát tradičně zakončí závod elitní kategorie mužů.
Nominace ČR na mistrovství světa v Hulstu:
Muži elite: Michael Boroš.
Muži do 23 let: Kryštof Bažant, František Hojka, Maximilian Kerl.
Junioři: Antonín John, Eduard John, Tadeáš Pazourek, David Svoboda.
Ženy elite: Kristýna Zemanová.
Ženy do 23 let: Amálie Gottwaldová, Kateřina Hladíková.
Juniorky: Barbora Bukovská, Eva Drhová, Lucie Grohová, Karolína Rothbauerová, Barbora Šíslová.