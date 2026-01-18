Kristýna Zemanová si ve španělském Benidormu vyrovnala nejlepší výsledek v sezoně. Česká cyklokrosařka obsadila páté místo, zvítězila suverénka Světového poháru Lucinda Brandová. V závodě juniorek se třetím místem blýskla Barbora Bukovská. Sezonní maximum si vyrovnal i Michal Boroš na 12. místě v závodě, kterému opět dominoval Mathieu van der Poel.
Zemanová se v Benidormu znovu vešla do top 5, uspěl i Boroš
Zemanová se dlouho držela ve vedoucí skupině a do druhé poloviny závodu dokonce vjela na prvním místě. Právě ve čtvrtém kole ze šesti ale nastoupila Brandová, skupinu roztrhala a nezadržitelně směřovala k osmému triumfu v sezoně. Pouze minule v Zonhovenu skončila druhá za krajankou Ceylin Del Carmen Alvaradovou. Ta tentokrát přijela se ztrátou 10 sekund těsně před francouzským duem Amandine Fouquenetová, Célia Geryová.
Dvaadvacetiletá Zemanová nakonec nabrala na vítězku ztrátu 52 sekund a znovu vyrovnala svůj druhý nejlepší výsledek v kariéře. Jejím maximem je čtvrté místo ze závodu na sněhu ve Val di Sole v prosinci 2023. V průběžné klasifikaci poskočila o jednu pozici na 11. místo.
Evropská juniorská šampionka Bukovská vybojovala při třetím startu v pohárové sezoně druhé pódiové umístění. Bronzem navázala na triumf ze zahajovacího dílu SP v Táboře. Ve Španělsku nestačila jen na vítěznou Giorgii Pellizottiovou z Itálie a francouzskou mistryni světa Lise Revolovou. V průběžné klasifikaci je před závěrečným závodem šestidílné série šestá.
Boroš, který před týdnem nemohl kvůli zdravotním problémům obhajovat český titul, zopakoval dvanácté místo z minulého pohárového závodu v Zonhovenu. Od první desítky ho dělilo sedm sekund.
Van der Poel projel cílem nikým neohrožován o 63 sekund dříve, připsal si šestý triumf v ročníku a upevnil si celkové vedení před Thibauem Nysem. Belgičan v Benidormu skončil s odstupem 28 sekund druhý před domácí nadějí Felipem Ortsem. Sedminásobný mistr světa Van der Poel vyhrál i desátý závod v sezoně, do kterého nastoupil. V cyklokrosu našel přemožitele naposledy předloni v lednu.