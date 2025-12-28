V Dendermonde triumfovali Brandová a Nys. Zemanová dojela osmá

Lucinda Brandová pokračuje v dominanci ve Světovém poháru v cyklokrosu. V Dendermonde si dojela již pro páté vítězství za sebou. Znovu se dařilo i Kristýně Zemanové, která vybojovala osmé místo. Mezi muži se po vyrovnanějším průběhu rozhodovalo až v posledním kole, do kterého si nejvíce sil nechal Thibau Nys a radoval se z triumfu.
Brandová potvrzovala roli favoritky od začátku závodu, kdy se držela v čele. Postupně odpárala Francouzky, které se s ní v prvních kolech pokoušely držet tempo, a vedoucí pozici už nikomu nepřepustila. Brandová potvrdila pozici současné jedničky. Sedmý start v sezoně proměnila v sedmé vítězství a upevnila si vedení v seriálu.
Nejvíce se jí v cíli přiblížila Pietersová, která dojela se ztrátou jedenácti sekund. Pódium zkompletovala Amandine Fouquenetová. Ta cílovou čáru proťala 23 sekund po dominantní Brandové.
Od úvodu se v první desítce usídlila i Kristýna Zemanová a už z ní nevypadla. Přidala tak další povedený závod a znovu dokončila v nejlepší desítce. Tentokrát jí výkon stačil na osmé místo se ztrátou 69 sekund na vítězku.
Nejlépe v této zimě zatím skončila před osmi dny v Antverpách, kde pátým místem vyrovnala svůj druhý nejlepší výsledek v SP. Maximem Zemanové v kariéře je dva roky staré čtvrté místo ze závodu na sněhu ve Val di Sole.
Z dalších českých reprezentantek dojela na 24. místě Kateřina Hladíková, mezi závodnicemi do 23 let byla pátá. Umístění v desítce vybojovala v Belgii i v závodě juniorek Lucie Grohová. Na osmém místě ji dělilo od bronzu 27 sekund, od vítězné Lise Frevolové z Francie zhruba minuta a čtvrt.