Slunce, vítr, déšť a nyní ani sníh nedokážou Mathieua van der Poela zastavit. Sedminásobný mistr světa pokořil v belgickém Molu osmý cyklokrosový závod sezony, když drsné podmínky zdolal minutu a 23 sekund před druhým domácím závodníkem Toonem Aertsem. Český reprezentant Michael Boroš skončil se ztrátou více než čtyř minut osmý.
Ani sníh nezastavil v Molu cyklokrosařského mistra van der Poela
Mezi ženami dojela Kristýna Zemanová pátá s mankem minuty a 14 sekund na vítěznou Nizozemku Ceylin del Carmen Alvaradovou, bývalou mistryni světa. „Dneska to bylo trochu protrpené. Pomalé nohy a moc chyb. V neděli další svěťák a snad lépe,“ uvedla na instagramu Zemanová, která dojela v pondělí v Loenhoutu druhá za suverénkou sezony Nizozemkou Lucindou Brandovou.
Van der Poel se na náročné trati soupeřům vzdálil a jel si sólozávod. Ve čtvrtém kole však upadl a dostihl ho jeho velký rival v terénu i na silnici Wout van Aert. Také Belgičan však skončil na zemi ve chvíli, kdy jel zavěšený za van der Poelem. Po pádu se zakrváceným kolenem odstoupil. Trojnásobný mistr světa nedokončil závod mezi elitou poprvé v kariéře.
„Vypadal opravdu dobře. Těžko říct, jestli by se mě udržel, to už se nikdy nedozvíme,“ řekl van der Poel. „Byla hrozná zima,“ dodal světový šampion v silničním závodě z roku 2023.
„Trochu si odřel koleno, ale hlavně ho bolí kotník. Má to oteklé. Uvidíme, co ukážou vyšetření,“ řekl manažer týmu Visma-Lease a Bike Jan Boven k van Aertovu zranění. Pro jednatřicetiletého Belgičana to byl podle plánu poslední souboj s van der Poelem v této zimě.