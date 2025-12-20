Kristýně Zemanové se vydařil předvánoční závod Světového poháru v Antverpách. Na těžké trati s písečnými úseky dojela do cíle pátá, což je pro ni druhý nejlepší výsledek v kariéře. Vítězství slavila Lucinda Brandová před Ceylin Alvaradovou. Mužský závod byl prvním soubojem Mathieuho van der Poela s Woutem van Aertem, v němž měl jasně navrch Nizozemec, který zopakoval týden starý triumf z Namuru. Van Aert dojel sedmý, na 20. místě finišoval Michael Boroš.
Dárek před Vánoci. Zemanová v nejlepší pětce v Antverpách
Dvaadvacetiletá Zemanová při třetím startu v ročníku potvrdila příslušnost k elitě, po šesté příčce z Tábora a sedmé pozici z minulého týdne v Namuru si připsala nejlepší výsledek v sezoně. Pátá už byla loni v lednu v Zonhovenu, jejím nejlepším výsledkem kariéry je dva roky staré čtvrté místo ze závodu na sněhu ve Val di Sole.
Mistryně republiky a vítězka domácího poháru přespurtovala v cílové rovince Shirin van Anrooijovou a rozbila blok nizozemských cyklokrosařek, které by jinak obsadily prvních pět míst.
Šestatřicetiletá Brandová porazila v napínavém souboji na trati s dlouhými písečnými úseky Ceylin Alvaradovou a po čtyřiadvacátém vítězství v kariéře vystřídala v čele průběžného pořadí v závodě třetí Aniek van Alphenovou. Zemanová dojela do cíle s odstupem 24 sekund a je celkově dvanáctá.
První souboj Mathieuho van der Poela s Woutem van Aertem jasně vyhrál Nizozemec. Sedminásobný mistr světa se v Antverpách ujal vedení hned v prvním kole a zopakoval týden starý triumf z Namuru. Van Aert dojel sedmý, na 20. místě finišoval Michael Boroš. V závodě druhý Laurens Sweeck se posunul díky získaným bodům do čela průběžného pořadí seriálu.