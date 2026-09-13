Vuelta má po 12 letech španělského vítěze

Enric Mas ovládl Vueltu jako první domácí jezdec od triumfu Alberta Contadora v roce 2014. V poslední etapě v Granadě zvítězil Nor Tobias Johannessen.
Mas vyhrál konečné pořadí s náskokem dvou minut a 15 sekund před čtyřnásobným šampionem Primožem Rogličem ze Slovinska. Jednatřicetiletý Španěl po třech druhých místech triumfoval na Grand Tour poprvé.
Jediný český zástupce Jan Hirt obsadil 32. místo a celkově skončil na 15. příčce se ztrátou 43 minut a 20 sekund za Masem. Jde o jeho nejlepší umístění na Vueltě, kterou jel posedmé. Jeho nejlepším výsledkem v letošním ročníku byla šestá příčka v sobotní královské etapě.
V nedělní závěrečné etapě v Granadě si pro životní úspěch dojel sedmadvacetiletý Johannessen, který v těsném spurtu v cílové rovince porazil Itala Alessandra Romeleho. Třetí byl Ramses Debruyne z Belgie.
„Tak tohle jsem nečekal. Chtěl jsem pomáhat Magnusi Cortovi a bojovat pro něj, protože tady dneska končil kariéru,“ řekl Johannessen. „Proto jsem v posledním kole ve vedoucí skupině netahal, kdyby se náhodou k nám vrátil,“ uvedl.
„Pak jsem viděl, že máme už velký odstup, tak jsem jel na vítězství. Čekal jsem na to dlouho a párkrát jsem byl hodně blízko. Mám obrovskou radost,“ řekl Johannessen, který skončil druhý v sedmé a předposlední etapě.
Mas byl na Vueltě druhý v letech 2018, 2021 a 2022. V roce 2024 obsadil třetí místo. K letošnímu triumfu mu pomohlo i zranění Slovince Tadeje Pogačara. Pětinásobný vítěz Tour de France odstoupil po pádu v osmé etapě, kdy závod vedl s téměř čtyřminutovým náskokem.
„Na tenhle den jen tak nezapomenu. Byl jsem trochu nervózní, protože se vždycky může něco pokazit, ale nakonec to všechno proběhlo hladce. Takže jsem si dnes užíval každý kilometr,“ řekl Mas.
„Na vítězství jsem čekal dlouho a i dneska to byl dlouhý den. Ale Vuelta je pro mě výjimečná a samozřejmě letošní závod je ten úplně nejvíc výjimečný. Prostě nádherný,“ přidal jezdec stáje Movistar.
Výsledky Vuelty
Výsledky Vuelty
Závěrečná 21. etapa (Granada–Granada, 112 km): 1. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility) 2:54:08, 2. Romele (It./XDS Astana), 3. Debruyne (Belg./Alpecin-Premier Tech), 4. Brennan (Brit./Visma-Lease a Bike), 5. Tronchon (Fr./Groupama-FDJ United), 6. Bilbao (Šp./Bahrain Victorious), ...32. Hirt (ČR/NSN) všichni stejný čas.
Konečné pořadí: 1. Mas (Šp./Movistar) 73:52:55, 2. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA-hansgrohe) -2:15, 3. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -2:44, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -6:54, 5. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) -8:45, 6. Onley (Brit./Netcompany INEOS) -9:28, ...15. Hirt -43:20.