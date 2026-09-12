Královská etapa Vuelty přiblížila Mase k celkovému triumfu, Hirt finišoval šestý

Španělský cyklista Enric Mas udržel v předposlední 20. etapě Vuelty červený trikot lídra a pouze nedělní rovinatý úsek s cílem v Granadě ho dělí od celkového triumfu. Český vrchař Jan Hirt dojel v královské etapě šestý a zaznamenal nejlepší výsledek v letošním ročníku. Z vítězství se radoval šestatřicetiletý Španěl Mikel Landa.
Mas skončil v etapě s cílovým stoupáním na Collado del Alguacil čtrnáctý. Sice nestačil na průběžně třetího Rakušana Felixe Galla, ale setřásl největšího konkurenta Primože Rogliče ze Slovinska a náskok v celkovém vedení zvýšil na 2:15 minuty. Jednatřicetiletý člen týmu Movistar tak téměř jistě vyhraje svou první Grand Tour a bude prvním španělským vítězem Vuelty od triumfu Alberta Contadora v roce 2014.
Obětovali se pro mě, nikdy jsem se tak necítil, řekl Mas
„Ještě nikdy jsem se takhle necítil,“ uvedl Mas po dotazu, jaké to je mít na dosah titul na Vueltě. „Abych byl upřímný, celý den jsem počítal kilometry. Ale můj tým opět odvedl úžasnou práci. Kluci se pro mě obětovali, takže jim patří velký dík,“ dodal muž, jenž byl v minulosti na domácí Grand Tour třikrát druhý a jednou třetí.
Pětatřicetiletý Hirt se v náročné 186,8 km dlouhé etapě s třemi vrchařskými prémiemi první kategorie a stoupáním do cíle nejvyšší kategorie blýskl nejlepším etapovým výsledkem na Grand Tour od roku 2022. Tehdy na svém oblíbeném Giru d'Italia jednu etapu vyhrál a také byl třetí. V celkovém pořadí si Hirt polepšil o tři příčky na 15. pozici, což je při sedmé účasti jeho nejlepší umístění na Vueltě.
Veterán Landa si dojel po jedenácti letech pro druhé vítězství na Vueltě s náskokem 47 sekund před Norem Tobiasem Johannessenem. „Jsem strašně šťastný, čekal jsem na to hrozně dlouho. Je to pro mě emotivní. Byla to těžká sezona a také náročná Vuelta, dnes jsem měl poslední šanci,“ uvedl Landa, jenž se potýkal s pády a zraněními.
Hirt, jenž byl v závěrečných desítkách kilometrů členem druhé skupiny s Američanem Seppem Kussem, dojel do cíle s odstupem 4:18 minuty.
Lídr Mas si zkušeně hlídal své rivaly Rogliče, Galla a Richarda Carapaze. V závěrečných kilometrech mu sice ujel zhruba o čtvrt minuty Gall, Rakušan však na třetím místě ztrácel tři minuty a Španělův triumf už neohrozil. Čtyřnásobný vítěz Vuelty Roglič uhájil celkové druhé místo o půl minuty před Gallem.
Mas tak dojede do Granady v červeném dresu, který převzal po 8. etapě, v níž musel kvůli zranění odstoupit tehdejší lídr a největší favorit Tadej Pogačar. Hvězdný Slovinec si při pádu zlomil klíční kost a krční obratel a předčasně ukončil sezonu. Svůj sen o triumfech na všech třech Grand Tour tak musel pětinásobný vítěz Tour de France odložit minimálně o rok.
Výsledky Vuelty
Výsledky Vuelty
20. etapa (La Calahorra - Collado del Alguacil, 186,8 km): 1. Landa (Šp./Soudal Quick-Step) 4:58:01, 2. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility) -47, 3. Debruyne (Belg./Alpecin-Premier Tech) -1:27, 4. Miquel (Šp./Bahrain Victorious) -3:00, 5. Berrade (Šp./Equipo Kern Pharma) -4:12, 6. Hirt (ČR/NSN) -4:18.
Průběžné pořadí: 1. Mas (Šp./Movistar) 70:56:58, 2. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA-hansgrohe) -2:15, 3. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -2:44, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -6:54, 5. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) -8:45, 6. Onley (Brit./Netcompany INEOS) -9:28, ...15. Hirt -45:09.