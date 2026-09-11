Dunbarovi vyšel únik, před závěrečným víkendem je v čele Vuelty nadále Mas

V pořadí 19. etapu Vuelty s horským dojezdem na Peňas Blancas ovládl díky vítěznému úniku Eddie Dunbar z Irska. Průběžné vedení bez potíží udržel Španěl Enric Mas, jenž má před posledními dvěma etapami náskok minutu a 37 sekund před čtyřnásobným šampionem závodu Primožem Rogličem ze Slovinska.
Český vrchař Jan Hirt dokončil téměř 211 kilometrů dlouhý úsek na 25. místě se šestiminutovou ztrátou na Dunbara. V průběžném pořadí si polepšil o jedno místo a je osmnáctý.
Dunbar vybojoval třetí etapové vítězství na Vueltě po dvou triumfech v roce 2024. Třicetiletý jezdec druhodivizní stáje Pinarello-Q36.5 Pro v závěru bezmála devatenáctikilometrového stoupání dostihl Kolumbijce Santiaga Buitraga, který předtím ujel ze skupiny uprchlíků, a na posledních stovkách metrů mu nadělil 14 sekund. Třetí skončil Dunbarův týmový kolega Brit Thomas Gloag a úspěšný den švýcarské stáje podtrhl šestým místem Španěl Marcel Camprubí.
„Tohle jsem fakt nečekal. Po 50 nebo 60 kilometrech jsem do vysílačky hlásil, že se necítím dobře,“ řekl Dunbar. „Po vážné nehodě jsem měl tři měsíce pauzu, kdy jsem nemohl jezdit na kole. Opravdu jsem nečekal, že tu vůbec budu. Natož abych bojoval o vítězství,“ uvedl po šestém triumfu v kariéře, na který čekal od předchozího úspěchu na Vueltě před dvěma lety.
V závěru etapy se pokusil nastoupit také Roglič Masovi, ale španělský cyklista útok snadno odrazil a cílem projeli společně. „V závěrečném stoupání jsem se cítil dobře. Věděl jsem, že to bude náročné, ale nakonec to nebylo takové, jak jsem čekal. Prostě jsem se soustředil na to, abych se držel jezdců Red Bullu,“ uvedl Mas.
Ještě jednu šanci připravit Mase o červený trikot bude mít slovinský jezdec v sobotní královské etapě, v níž peloton musí na téměř 187 kilometrech zdolat 4850 výškových metrů.
Výsledky cyklistické Vuelty
Výsledky cyklistické Vuelty
19. etapa Vélez-Málaga–Peňas Blancas (210,8 km): 1. Dunbar (Ir./Pinarello-Q36.5 Pro) 5:00:54, 2. Buitrago (Kol./Bahrain Victorious) -14, 3. Gloag (Brit./Pinarello-Q36.5 Pro) -23, 4. Berrade (Šp./Kern Pharma) -44, 5. Camprubí (Šp./Pinarello-Q36.5 Pro ) -1:44, 6. Leknessund (Nor./Uno-X Mobility) -2:01, ...25. Hirt (NSN) -6:06.
Průběžné pořadí: 1. Mas (Šp./Movistar) 65:52:03, 2. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA-hansgrohe) -1:37, 3. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -3:01, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -5:17, 5. Onley (Brit./Netcompany INEOS) -6:03, 6. Omrzel (Slovin./Bahrain Victorious) -7:06, ...18. Hirt -47:45.