Časovku na Vueltě vyhrál Küng. Mas se držel s nejlepšími a uhájil červený trikot

Časovku tři dny před koncem Vuelty vyhrál švýcarský cyklista Stefan Küng. Červený trikot lídra po 18. etapě udržel Španěl Enric Mas a vede o 1:37 minuty před Slovincem Primožem Rogličem.
Vrchař Mas, jenž nepatří mezi elitní časovkáře, zajel na své poměry výbornou individuální etapu. Na 32,1 kilometru dlouhé trase mezi městy El Puerto de Santa María a Jerez de la Frontera obsadil dvanácté místo s odstupem 52 sekund na Künga a na olympijského šampiona v časovce z Tokia Rogliče oproti předpokladům ztratil jen 33 sekund.
Čtyřnásobný vítěz Vuelty Roglič v časovce skončil nejvýše z uchazečů o celkové prvenství, byl čtvrtý 19 sekund za Küngem. V průběžném pořadí se posunul na druhé místo. Vyměnil si pozici s Rakušanem Felixem Gallem, jenž nyní na Mase ztrácí 3:01 minuty.
Časovkářský specialista Küng si v jízdě proti chronometru připsal 24. vítězství v kariéře. Člen týmu Tudor porazil o tři sekundy Brita Calluma Thornleyho a o devět sekund Portugalce Joaa Almeidu. Jediný český účastník Vuelty Jan Hirt obsadil ve své slabší disciplíně 77. pozici s odstupem 4:10, ale udržel celkové 19. místo.
Poslední letošní Grand Tour skončí v neděli v Granadě. V příštích dvou dnech čekají cyklisty náročné horské etapy, v pátek bude po 210 kilometrech cíl na vrcholu 18,8 kilometru dlouhého stoupání v Peňas Blancas.
Vuelta – 18. etapa (Puerto Santa María – Jerez de la Frontera, časovka na 32,5 km)
Vuelta – 18. etapa (Puerto Santa María – Jerez de la Frontera, časovka na 32,5 km)
1. Küng (Švýc./Tudor) 35:22, 2. Thornley (Brit./Red Bull-BORA-hansgrohe) -3, 3. Almeida (Portug./UAE Team Emirates) -9, 4. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA-hansgrohe) -19, 5. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) -20, 6. Fisher-Black (N. Zél./Red Bull-BORA-hansgrohe) -21, ...77. Hirt (ČR/NSN) -4:10.
Průběžné pořadí: 1. Mas (Šp./Movistar) 60:45:58, 2. Roglič -1:37, 3. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -3:01, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -5:17, 5. Onley (Brit./Netcompany INEOS) -6:03, 6. Omrzel (Slovin./Bahrain Victorious) -7:00, ...19. Hirt -46:50.