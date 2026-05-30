Cyklistika

Vingegaard stvrdil celkový triumf na Giru vítězstvím v předposlední etapě


30. 5. 2026Aktualizovánopřed 23 mminutami|Zdroj: ČTK

Jonas Vingegaard přidal na Giro d'Italia páté etapové vítězství a potvrdil celkový triumf v závodě. V závěrečné horské zkoušce rozhodl nástupem deset kilometrů před cílem. Do poslední etapy v Římě nastoupí dánský cyklista s náskokem více jak pěti minut na druhého Felixe Galla. Vingegaard zkompletuje jako osmý cyklista historie vítězství na všech třech Grand Tours.

V náročné horské 20. etapě se lídr týmu Visma-Lease a Bike od soupeřů odpoutal v závěrečném stoupání deset kilometrů před cílem a páskou v Piancavallu po 200 km projel s více než minutovým náskokem.

„Jsem cyklista, rád vyhrávám, chci toho vyhrát co nejvíc. Dnes byl poslední den v horách, kde se mělo všechno rozhodnout. Rozhodli jsme se proto, že do toho půjdeme. A kluci odvedli skvělou práci,“ ocenil Vingegaard týmové kolegy. „I já jsem měl výborný den. Vyhrát pět etap a mít před zítřkem slušný náskok je pro mě mimořádné,“ dodal.

Vingegaard vstupoval do dnešní etapy s už tak pohodlným čtyřminutovým náskokem v čele, který ještě zvýšil. Pozici korunního prince závodu potvrdil dnešním druhým místem Rakušan Felix Gall, jenž je druhý i celkově s odstupem 5:22 minuty. Třetí je Australan Jai Hindley, vítěz Gira z roku 2022. Bílý dres pro nejlepšího mladého závodníka uhájil Alfonso Eulálio před Davidem Piganzolim.

Třináctý dnes projel cílem český vrchař Jan Hirt a v průběžném pořadí se posunul o čtyři místa na dvanáctou pozici. Na Vingegaarda šestý muž z Gira 2022 ztrácí 22 minut, na elitní desítku více než devět minut.

Triumfem na Giru naváže Vingegaard na vítězství na Tour de France z let 2022 a 2023 a loňskou výhru na Vueltě. Všechny tři Grand Tours v kariéře před ním ovládli Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali a Chris Froome.

Vládce současné cyklistiky a Vingegaardův velký soupeř Tadej Pogačar startoval na Vueltě pouze jednou v úvodu kariéry v roce 2019 a skončil třetí. V červenci by měli oba svést další souboj na Tour, kde bude Slovinec útočit na pátý celkový triumf a třetí za sebou.

