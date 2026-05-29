Královskou etapu Gira vyhrál Kuss, Hirt byl jedenáctý

Královskou 19. etapu Gira d’Italia ovládl Američan Sepp Kuss. Jan Hirt, který strávil náročný den v Dolomitech v úniku, dojel do cíle na 11. místě. Celkové pořadí dál vede Dán Jonas Vingegaard o více než čtyři minuty před Rakušanem Felixem Gallem.
Kuss se stal 116. jezdcem, kterému se povedlo vyhrát etapu na každé ze tří Grand Tours. Jednatřicetiletý Vingegaardův pomocník ze stáje Visma-Lease a Bike se v závěru dostal před Itala Giulia Cicconeho, který ujel soupeřům ve sjezdu po předposledním stoupání. Americký vítěz Vuelty z roku 2023 triumfoval po 151 kilometrech o 13 sekund před Kanaďanem Derek Geem-West, Ciccone skončil třetí s mankem 36 sekund.
Za nimi dorazil Gall a Vingegaard ve stejném čase. Ztratil Nizozemec Thymen Arensman, jenž dojel dvanáctý s mankem 1:45 minuty na vítěze a musel přepustit průběžnou třetí pozici Australanovi Jai Hindleymu.
Hirt přijel do cíle etapy s šesti náročnými stoupáními, během které cyklisté najeli 5000 výškových metrů, před Arensmanem se ztrátou 1:25 na Kusse. V průběžném pořadí zůstal šestnáctý.
V sobotu čeká cyklisty poslední horská etapa dlouhá 200 km s výjezdem do horského střediska Piancavallo. V neděli Giro zakončí dojezd do Říma.
Výsledky Gira d’Italia – 19. etapa (Feltre–Alleghe (Piani di Pezze, 151 km)
1. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) 4:28:33, 2. Gee-West (Kan./Lidl-Trek) -13, 3. Ciccone (It./Lidl-Trek) -36, 4. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM), 5. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) oba -39, 6. Hindley (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) -43, .. 11. Hirt (ČR/NSN) -1:28.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 75:13:16, 2. Gall -4:03, 3. Hindley -5:04, 4. Arensman (Niz./Netcompany INEOS) -5:33, 5. Gee-West -6:31, 6. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious) -7:26,.. 16. Hirt -18:35.