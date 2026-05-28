Magnier si na Giru dospurtoval pro další výhru

Paul Magnier vyhrál ve finiši 18. etapu Gira d’Italia a získal třetí triumf v letošním ročníku. Dvaadvacetiletý jezdec stáje Soudal Quick-Step porazil v závěru zvlněné trasy dlouhé 171 kilometrů trojici italských soupeřů. Druhý dojel Edoardo Zambanini a třetí Jonathan Milan. Celkově dál vede Jonas Vingegaard.
Magnier si zopakoval vítězství z první a třetí etapy a probojoval se do čela bodovací soutěže. Před závěrečnými třemi etapami má náskok 37 bodů před Ekvádorcem Jhonatanem Narváezem, který má na kontě rovněž tři etapová prvenství, stejně jako lídr závodu Vingegaard.
Dvojnásobný vítěz Tour de France má před páteční královskou etapou stále čtyřminutový náskok na druhého Rakušana Felixe Galla. Český cyklista Jan Hirt je dál šestnáctý s mankem téměř 18 minut.
„Dneska jsem to nečekal, o to je to hezčí,“ řekl Magnier po 29. vítězství v kariéře. „Ráno jsem si moc nevěřil. V prvním stoupání jsem dokonce odpadl a pak se snažil dál bojovat. Všichni kluci z týmu se ve stoupání drželi kolem mě a dovezli mě do spurtu. Byl tam trochu zmatek, ale včas jsme se našli. Mám radost, že z toho bylo vítězství,“ uvedl francouzský jezdec.
Prvenství opět uniklo Milanovi. Domácí spurtérská hvězda má na kontě druhé, třetí a čtvrté místo. „Kluci odvedli úžasnou práci a musím se jim omluvit. Udělal jsem chybu, když jsem byl v poslední zatáčce moc vzadu. Měl jsem být hned za Magnierem,“ řekl vítěz bodovací soutěže na Giru z let 2023 a 2024.
V pátek čeká peloton náročných 151 kilometrů z Feltre do cíle na Piani di Pezzé. Překonat budou muset i dva dolomitské průsmyky s výškou přes 2000 metrů a nastoupají celkem 5000 výškových metrů.
Výsledky 18. etapy závodu Giro d’Italia
1. Magnier (Fr./Soudal Quick-Step) 3:46:50, 2. Zambanini (It./Bahrain Victorious), 3. Milan (It./Lidl-Trek), 4. Busatto (It./Alpecin-Premier Tech), 5. Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech), 6. Silva (Urug./XDS Astana), ...45. Hirt (ČR/NSN) všichni stejný čas, 84. M. Kopecký, 89. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) oba -4:00.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 70:44:04, 2. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -4:03, 3. Arensman (Niz./Netcompany INEOS) -4:27, 4. Hindley (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) -5:00, 5. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious) -5:40, 6. Gee (Kan./Israel-Premier Tech) -7:09, ...16. Hirt -17:46, 140. M. Kopecký -4:18:01, 143. T. Kopecký -4:22:09.