Cyklistika

Vingegaard nadělil v 16. etapě soupeřům více než minutu a upevnil si vedení na Giru


26. 5. 2026Aktualizovánopřed 57 mminutami|Zdroj: ČTK

Dánský cyklista Jonas Vingegaard vyhrál s více než minutovým náskokem vrchařskou 16. etapu Gira d'Italia a upevnil si celkové vedení. Lídr týmu Visma-Lease a Bike si při svém debutu na italské Grand Tour připsal čtvrté etapové prvenství, první v růžovém trikotu lídra.

Favorizovaný Vingegaard po volném dnu ovládl 113 km dlouhou etapu, jež se jela na švýcarském území mezi Bellinzonou a Carì. Ve stoupání se 6,5 km před cílem odpoutal od soupeřů ve vedoucí skupině a dojel si osamocen pro 52. vítězství kariéry.

„Bylo to dlouhé stoupání, trvalo půl hodiny, a moji týmoví kolegové znovu odvedli úžasnou práci. Tahali od startu, nedali nikomu v úniku šanci a v posledním kopci zredukovali skupinu. Na mě už byl jen ten zbytek,“ uvedl Vingegaard, který o touze vyhrát ještě minimálně jednu etapu hovořil během volného pondělka. „Rozhodli jsme se to zkusit hned při první příležitosti, protože kdyby to dnes nevyšlo, měli bychom pak ještě další možnost,“ řekl.

Druhý skončil s odstupem 69 sekund Rakušan Felix Gall, jenž se díky tomu posunul také na druhé místo průběžného pořadí. Na Vingegaarda nicméně člen stáje Decathlon CMA CGM ztrácí už přes čtyři minuty. Na druhé pozici Gall vystřídal Afonsa Eulália z Portugalska, který byl do soboty lídrem závodu. Dnes nabral na Dána tříminutovou ztrátu a klesl na pátou příčku.

Načítání...

Mezi nejlepšími tentokrát chyběl český cyklista Jan Hirt, jenž se neudržel ve skupině favoritů v úvodu závěrečného stoupání a do cíle dojel osmadvacátý s odstupem 11:33 za vítězem. V průběžném pořadí si jezdec týmu NSN pohoršil o dvě místa na 18. pozici.

Ve středu se peloton vrátí do Itálie, na programu bude 202 km dlouhá etapa se zvlněným profilem mezi městy Cassano d'Adda a Andalo.

Výsledky cyklistického etapového závodu Giro d'Italia

Cyklistický závod Giro d'Italia – 16. etapa (Bellinzona–Carì, 113 km):

1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 2:57:40, 2. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -1:09, 3. Hindley (Austr./Red Bull-Bora-hansgrohe) -1:11, 4. Arensman (Niz./Netcompany INEOS) -1:14, 5. Gee-West (Kan./Lidl-Trek) -1:18, 6. Piganzoli (It./Visma-Lease a Bike) -1:34, ...28. Hirt (ČR/NSN) -11:33, 117. T. Kopecký, 122. M. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) oba -30:23.

Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 62:10:26, 2. Gall -4:03, 3. Arensman -4:27, 4. Hindley -5:00, 5. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious) -5:40, 6. Gee-West -7:09, ...18. Hirt -21:17, 142. M. Kopecký -4:00:01, 145. T. Kopecký -4:04:09.

Přečtěte si

Dversnes slaví životní triumf, rovinatou 15. etapu Gira vyhrál z úniku

24. 5. 2026

Dversnes slaví životní triumf, rovinatou 15. etapu Gira vyhrál z úniku

Vingegaard je v čele závodu Gira d’Italia, ovládl horskou etapu

23. 5. 2026

Vingegaard je v čele závodu Gira d’Italia, ovládl horskou etapu
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.