Vingegaard je v čele závodu Gira d'Italia, ovládl horskou etapu


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK
Na Giru byl nejrychlejší Vingegaard a dostal se i do vedení v celkovém pořadí
Dánský favorit Jonas Vingegaard zvítězil v horské 14. etapě cyklistického Gira d’Italia a po třetím triumfu v letošním ročníku se stal novým lídrem. Na prvním místě průběžného pořadí vystřídal Portugalce Alfonsa Eulália. Český jezdec Jan Hirt dokončil náročnou etapu s cílem v horském středisku Pila jako devátý a po nejlepším výsledku na tomto Giru se posunul na 16. příčku celkové klasifikace.

Vingegaard, který jede Giro poprvé, zaútočil necelých pět kilometrů před cílem a po 133 kilometrech zvítězil o 49 sekund před Rakušanem Felixem Gallem. Třetí byl Australan Jai Hindley. Hirt zaostal za dvojnásobným vítězem Tour de France o více než dvě minuty.

„Dnes jsme s týmem od začátku měli plán, chtěli jsme závod kontrolovat a to se podařilo. Moji parťáci odvedli neuvěřitelnou práci. Jeli ohromně, jsem na ně hrdý a taky na to hrdý, že jim to můžu oplatit. Bylo to parádní vítězství,“ pochvaloval si Vingegaard po 51. triumfu v kariéře.

Eulálio, jenž vedl závod od páté etapy, dnes obsadil 15. místo a na Vingegaarda ztratil 2:49 minuty. V celkovém pořadí klesl na druhé místo s mankem 2:26 minuty. Hirt za Dánem zaostává o 9:36 minuty.

V neděli je na programu rovinatá etapa do Milána dlouhá 157 km.

Výsledky cyklistického Gira d’Italia

Cyklistický závod Giro d’Italia – 14. etapa (Aosta–Pila, 133 km):

1. Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) 3:53:01, 2. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -49, 3. Hindley (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) -58, 4. Piganzoli (It./Visma Lease a Bike), 5. Pellizzari (It./Red Bull-BORA-hansgrohe) oba -1:03, 6. Arensman (Niz./Netcompany INEOS) -1:23, ...9. Hirt (ČR/NSN) -2:08, 144. T. Kopecký, 145. M. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) oba -44:09.

Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 56:08:41, 2. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious) -2:26, 3. Gall -2:50, 4. Arensman -3:03, 5. Hindley -3:43, 6. Pellizzari -4:22, ...16. Hirt -9:34, 143. M. Kopecký -3:29:28, 148. T. Kopecký -3:32:04.

