Dversnes slaví životní triumf, rovinatou 15. etapu Gira vyhrál z úniku

Překvapivým vítězem 15. etapy Gira d'Italia se stal norský cyklista Fredrik Dversnes, který byl nejrychlejší ve spurtu čtveřice uprchlíků. Peloton se je v ulicích Milána v závěru rovinaté trati snažil dostihnout marně a přijel do cíle s téměř minutovou ztrátou. Devětadvacetiletý Dversnes vyhrál etapu Grand Tour poprvé.
Celkové pořadí dál vede Dán Jonas Vingegaard, který získal růžový trikot po vítězství v sobotní horské etapě. Dvojnásobný vítěz Tour de France má náskok 2:26 minuty před Portugalcem Afonsem Euláliem. Český cyklista Jan Hirt je stále šestnáctý s mankem 9:34 minuty na Vingegaarda.
Dversnes předčil ve spurtu další outsidery Italy Mirca Maestriho a Martina Marcellusiho a vybojoval premiérové vítězství na Giru i pro svou stáj Uno-X Mobility, která je prvním rokem v elitní World Tour. Nejrychlejší jezdci urazili 157 kilometrů dlouhou trasu průměrnou rychlostí 51,39 km/h, což je nový rekord závodu.
„Ostatní kluci v úniku nám hodně pomohli. Jeli fakt výborně,“ řekl Dversnes. „Věděl jsem, že mám dobrou šanci, protože v únicích se mi daří. Dělal jsem si legraci, že se pokusím v jedné z těch sprinterských etap převézt peloton, a mám ohromnou radost, že se mi to podařilo,“ radoval se Nor po sedmém vítězství v kariéře.
Jury se rozhodla neutralizovat závěrečný okruh v Miláně poté, co si několik jezdců včetně Vingegaarda stěžovalo na povrch vozovky a umístění bezpečnostních bariér. „Asi to nebyla úplně nejbezpečnější silnice, abych tak řekl. Ale snažili jsme se to probrat s organizátory a oni nám naslouchali. Díky jim za to,“ řekl Vingegaard.
V pondělí je na Giru volný den. V úterý čeká cyklisty etapa ve Švýcarsku zakončená stoupáním do horského střediska Cari.
Cyklistický závod Giro d'Italia – 15. etapa (Voghera – Milán, 157 km):
1. Dversnes (Nor./Uno-X Mobility) 3:03:18, 2. Maestri (It./Polti VisitMalta), 3. Marcellusi (It./Bardiani CSF 7 Saber), 4. Bais (It./Polti VisitMalta) všichni stejný čas, 5. Magnier (Fr./Soudal-Quick Step), 6. Groenewegen (Niz./Unibet Rose Rockets), ...73. Hirt (ČR/NSN), 85. M. Kopecký všichni -57, 145. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) -2:29.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) 59:12:56, 2. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious) -2:26, 3. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -2:50, 4. Arensman (Niz./Netcompany INEOS) -3:03, 5. Hindley (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) -3:43, 6. Pellizzari (It./Red Bull-BORA-hansgrohe) -4:22, ...16. Hirt -9:34, 143. M. Kopecký -3:29:28, 146. T. Kopecký -3:33:36.