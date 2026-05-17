Vingegaard dokázal vyhrát i druhou horskou etapu, v růžovém zůstává Eulálio

Devátou etapu cyklistického Gira d’Italia vyhrál dánský favorit Jonas Vingegaard a připsal si druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Jan Hirt dojel na 19. příčce. Růžový trikot udržel Portugalec Afonso Eulálio.
Vingegaard, který na Giru startuje poprvé, rozhodl v závěrečném stoupání na Corno alle Scale. Zhruba 900 metrů před cílem ujel Felixi Gallovi z Rakouska a nakonec ho porazil o dvanáct sekund. Třetí byl domácí Davide Piganzoli.
„Původně jsme dneska o etapové vítězství ani jet nechtěli. Ale když se to vyvinulo tak, že jsme byli ve hře, tak jsme v posledním stoupání rozhodli, že to zkusíme. A vždycky je super vyhrát,“ řekl Vingegaard.
Eulálio dojel pátý a v průběžném pořadí má před Vingegaardem náskok dvou minut a 24 sekund. Dvojnásobný vítěz Tour de France, který navázal na páteční triumf z první horské etapy, snížil svou ztrátu téměř o minutu.
„Jsme přesně tam, kde jsme chtěli být. V průběžném pořadí to pro nás zatím vypadá dobře,“ uvedl Vingegaard.
Hirt dojel do cíle se ztrátou jedné minuty a 12 sekund. V průběžném pořadí je pětatřicetiletý český jezdec dvanáctý, za Euláliem zaostává o šest minut a jedenáct sekund. V pondělí čeká peloton druhý volný den.
Výsledky cyklistického Gira d’Italia
Cyklistický závod Giro d’Italia – 9. etapa (Cervia – Corno alle Scale, 184 km):
1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 4:20:21, 2. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -12, 3. Piganzoli (It./Visma-Lease a Bike), 4. Arensman (Niz./Netcompany INEOS) oba -34, 5. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious) -41, 6. Gee-West (Kan./Lidl-Trek) -46, ...19. Hirt (ČR/NSN) -1:12, 124. T. Kopecký -24:14, 152. M. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) -25:27.
Průběžné pořadí: 1. Eulálio 38:49:44, 2. Vingegaard -2:24, 3. Gall -2:59, 4. Hindley (Austr./Red Bull-BORA hansgrohe) -4:32, 5. Scaroni (It./XDS Astana) -4:43, 6. Arensman -5:00, ...12. Hirt -6:11, 149. T. Kopecký -1:56:19, 151. M. Kopecký -1:56:52.