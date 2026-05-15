Vingegaard vyhrál svou první italskou etapu. Růžový dres ale nemá

Jonas Vingegaard vyhrál svou první etapu na italském Giru d’Italia. Dánský favorit závodu triumfoval v závěru horské etapy na Blockhaus. Vedení v závodu však uhájil Alfonso Eulálio. Jedenáctý dojel Jan Hirt.
Lídr stáje Visma-Lease a Bike za Euláliem na druhém místě zaostává o 3:17 minuty. Jan Hirt dojel jedenáctý. Vrchařský specialista ztratil na Vingegaarda, který letos na Giru debutuje, dvě minuty a 13 sekund. V průběžném hodnocení se posunul na 12. místo. Na lídra nyní ztrácí 5:40 minuty.
Vingegaard zaútočil ve stoupání na Blockhaus ve skupině favoritů sedm kilometrů před cílem a s ním vyrazili jen Giulio Pellizzari a Felix Gall. Zatímco Ital se snažil držet tempo dánského favorita, Rakušan se brzy vrátil ke svému rytmu. Necelých pět kilometrů před cílem Vingegaard Pellizzariho dalším nástupem setřásl a jel si neohroženě pro premiérový etapový vavřín na Giru a celkově 49. v kariéře.
Pellizzari, jemuž došly síly, se postupně propadal. Gall jedoucí vlastním tempem naopak postupně náskok Vingegaarda snižoval a nakonec zaostal jen o 13 vteřin. Pro třetí místo si s minutovým odstupem dospurtoval Australan Jai Hindley.
„Byl to pro mne velký den, první výhra na Giru, takže to bylo hezké. Ale byl to dlouhý den, celkem šest a půl hodiny na kole,“ řekl Vingegaard, jenž se může stát osmým jezdcem historie, který dokázal vyhrát všechny tři Grand Tours. „Dneska jsem věděl, že se Felix udrží blízko. Je to velký soupeř a musíme si na něj dát pozor,“ dodal šampion Tour de France z let 2022 a 2023 a loňské Vuelty.
V sobotu čeká peloton 156 km dlouhá trasa z Chieti do Ferma s kopcovitým klasikářským závěrem.