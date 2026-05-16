Cyklistika

Narváez podruhé udeřil. Ekvádorec vyhrál další etapu Gira


před 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Ekvádorec Jhonatan Narváez podruhé slaví na letošním Giru d'Italia. Člen týmu UAE vyhrál po úniku 8. etapu. Růžový dres lídra uhájil Portugalec Alfonso Eulálio před Jonasem Vingegaardem.

Narváez byl členem úniku, který se po řadě neúspěšných pokusů v úvodní rovinaté části trasy utrhl zhruba 70 kilometrů před cílem. V závěrečné klasikářské pasáži s řadou kratších, ale prudkých stoupání zaútočil a po nástupu do posledních 11 kilometrů setřásl i posledního soupeře Andrease Leknessunda.

Do cíle nakonec dojel s náskokem 32 sekund a připsal si celkově čtvrté vítězství na Giru, kterým vyrovnal ekvádorský rekord Richarda Carapaze. Třetí byl s odstupem deseti sekund další norský jezdec stáje Uno-X Mobility Martin Tjötta.

Vingegaard po útoku v poli hlavních favoritů těsně před cílem najel na Eulália dvě vteřiny. Klasifikován byl na 24. místě s odstupem 1:51 za vítězem, portugalský lídr dojel dvě příčky za ním spolu mimo jiné s průběžně třetím Rakušanem Felixem Gallem.

Ve skupině nechyběl ani nejlepší z Čechů Jan Hirt. Vrchařský specialista obsadil 41. místo a celkově drží dvanáctou pozici.

Vrchaře čeká další výzva v neděli, kdy je na programu devátá 184 kilometrů dlouhá etapa s horským dojezdem na Corno alle Scale. Očekává se proto Vingegaardův útok na celkové pořadí.

Přečtěte si také

Vingegaard vyhrál svou první italskou etapu. Růžový dres ale nemá

15. 5. 2026

Vingegaard vyhrál svou první italskou etapu. Růžový dres ale nemá
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.