Van Aert triumfoval na Paříž-Roubaix. Ve finiši překonal Pogačara

Wout van Aert ovládl cyklistický monument Paříž-Roubaix. V závěrečném spurtu překonal na velodromu Tadeje Pogačara. Nejlepší cyklista současnosti tak nenavázal na triumfy z prvních dvou monumentů sezony a ani na druhý pokus na závodě po francouzských dlažebních kostkách nezvítězil. Třetí skončil Jasper Stuyven.
Největším favoritem před startem závodu byl Mathieu van der Poel, který vyhrál poslední tři ročníky. Tentokrát na něj zbylo čtvrté místo, a to obzvlášť kvůli technickým problémům, které ho potkaly na nejtěžším úseku skrze Arenberský les. Kvůli nim nabral více než dvě minuty ztráty, které již nezvládl, i přes skvělou stíhací jízdu, zlikvidovat.
Technickým potížím se nevyhnula ani vedoucí dvojice. Pogačar musel vícekrát měnit kolo, ale jeho týmový kolegové ho zvládli vrátit zpět do závodu. V jeho čele se postupně oddělil právě hvězdný Slovinec a společně s ním také Wout van Aert.
Pogačar si uvědomoval rychlostní kvality van Aerta a pokoušel se v několika úsecích po dlažebních kostkách Belgičana setřást. To se mu nepovedlo a o vítězství se tak rozhodovalo až v závěrečném spurtu na velodromu. V něm van Aert potvrdil papírové předpoklady a po 258 kilometrech si dojel pro triumf na monumentu.
Z druhé skupiny okolo van der Poela si nastoupil pár kilometrů před cílem Jasper Stuyven, jeho vybudovaný náskok mu vystačil až do konce a vybojoval pódium na Pekle severu.
„Znamená to pro mě hrozně moc. Byl to můj cíl od roku 2018, kdy jsem tenhle závod jel poprvé. Přišel jsem tu o týmového kolegu Michaela Goolaertse a od té doby bylo mým cílem přijet sem a ukázat prstem k nebi. Tohle vítězství je pro Michaela, ale hlavně pro jeho rodinu,“ řekl dojatý van Aert. Goolaerts před osmi lety během Paříž-Roubaix utrpěl srdeční zástavu a zemřel.
„Tolikrát jsem měl v tomhle závodě smůlu, ale přineslo mi to také zkušenosti. Takže i dneska, když mi štěstí nepřálo, jsem stále věřil a odměna se konečně dostavila,“ radoval se jednatřicetiletý Belgičan, který dojel při letošních Pogačarových triumfech čtvrtý v závodě Kolem Flander a třetí na Milán-San Remo.
„Není nic lepšího než jít do spurtu s mistrem světa. Je to opravdový šampion a dalo mi spoustu práce ho porazit v souboji jeden na jednoho. Je to pro mě opravdu velká věc. Když jsem vjel na velodrom, držel jsem se svého plánu. Ve snech a v přípravě jsem takhle spurtoval už tolikrát, takže jsem přesně věděl, co mám dělat. Nejtěžší to bylo před velodromem, kde Tadej tolikrát útočil. Měl jsem co dělat, abych se ho udržel. Všechno to stálo za to,“ uvedl.
Pogačar poprvé v letošní sezoně prohrál. Všechny své předchozí tři starty proměnil ve vítězství, a to včetně dvou monumentů: Milán-San Remo a Kolem Flander. Celkově má na pěti nejvýznamnějších klasikách 12 vítězství. Více získal v historii už pouze Eddy Merckx, který triumfoval devatenáctkrát.
Pogačar věděl, že ve finiši je v podstatě bez šance. „Už jsem byl hotový a nohy mi moc nejely. Celkem brzy mi bylo jasné, že to nepůjde,“ uznal.
Z českých závodníků se nejlépe dařilo Mathiasovi Vackovi, který obsadil celkově 22. místo se ztrátou necelých šesti minut na vítěze. Neztratil se ani Matyáš Kopecký, který skončil třicátý. Na dobrý výsledek pomýšlel i Pavel Bittner, ale o naděje ho připravil pád, kvůli kterému ztratil kontakt s nejlepšími.
Vacek byl dlouho ve skupině, která jela o 11. místo, ke konci z ní však vypadl kvůli defektu. „Byl to nesmírně těžký závod, ale s dnešním výkonem jsem – až na ten defekt – spokojený. Teď se těším na pár dní volna a poté už postupně zahájím přípravu na Tour de France,“ uvedl jezdec stáje Lidl-Trek pro česká média.
Závod žen na 143 kilometrů vyhrála překvapivě Němka Franziska Kochová. Ve finiši předčila nizozemskou hvězdu Marianne Vosovou a připsala si teprve čtvrté vítězství v kariéře. Jednadvacetiletá česká cyklistka Julia Kopecký dojela patnáctá s mankem 2:20 minuty.
Výsledky cyklistického závodu Paříž-Roubaix
1. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) 5:16:52, 2. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) stejný čas, 3. Stuyven (Belg./Soudal-Quick Step) -13, 4. Van der Poel (Niz./Alpecin-Premier Tech), 5. Laporte (Fr./Visma-Lease a Bike), 6. Van Dijke (Niz./Red Bull-Bora hansgrohe) všichni -15, ...22. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -5:51, 30. M. Kopecký -8:01, 61. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) -8:38, 135. Kelemen (ČR/Tudor) -22:14, Bittner (ČR/Picnic PostNL), Novák (ČR/Movistar) oba nedokončili.
Ženy (143,1 km): 1. Kochová (Něm.) 3:30:16, 2. Vosová (Niz.) stejný čas, 3. Ferrandová-Prévotová (Fr.) -6, 4. Kopecká (Belg.), 5. Jastrabová (USA) obě -1:30, 6. Wiebesová (Niz.), ...15. Kopecký (ČR) -2:20.