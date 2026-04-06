Flandry mají dohru. Pogačarovi a spol. hrozí pokuta i zákaz řízení za průjezd na červenou

Zhruba dvacítka závodníků včetně pozdějšího vítěze Kolem Flander Tadeje Pogačara čelí potenciálnímu trestu za jízdu přes železniční přejezd na červenou. Skupinka cyklistů nerespektovala výstražné znamení v obci Wichelen zhruba na 65. kilometru z celkových 278. Experti ČT sport Petr Benčík a Stanislav Kozubek však poukázali na komplexnost kritické situace.
Podle belgických médií případ začalo vyšetřovat státní zastupitelství a cyklistům hrozí pokuta ve výši 400 až 5000 eur (9800 až 122 000 korun), ale i dočasný zákaz řízení.
Ve skupině jezdců, kteří při stíhání jiných uprchlíků porušili pravidla silničního provozu, byl například také olympijský vítěz Remco Evenepoel, který nakonec skončil třetí. Jezdci nezastavili, jak jim nařizují dopravní, ale i cyklistické regule. Pogačar poté argumentoval, že znamení přišlo pozdě.
„Najednou tři chlapi skočí doprostřed silnice a začnou mávat, abychom zastavili. Jak může člověk zastavit během sekundy? Myslím, že se tomu dalo zabránit tím, kdyby nás zastavili dřív, ne deset metrů před přejezdem,“ citovala Pogačara agentura Reuters. Čtyřnásobný vítěz Tour de France doplnil, že se v první chvíli také domníval, že se může jednat i o nějakou protestní akci.
Sankce, ale na druhé straně také otázka bezpečnosti závodníků, poukázali komentátoři
Komentátor ČT sport Tomáš Jílek už během závodu informoval při inkriminované situaci o možném trestu. „Musíme řici, že v pravidlech jsou samozřejmě naprosto striktní sankce, pokud by kdokoli z cyklistů projel (závory) už ve chvíli, kdy tam bliká červená barva. To je okamžitá diskvalifikace. Bezpečnost je na prvním místě,“ prohlásil.
Celá problematika však nabízí také opačný pohled z pozice závodníka, jak upozornili spolukomentátoři Stanislav Kozubek a Petr Benčík. „Zajímalo by mě, kdo se rozhodl brzdit, a kdo ne. Protože to je také nebezpečná situace,“ uvedl Benčík s ohledem na pozdní signalizaci u železničního přejezdu. „Tam ještě dost lidí projíždělo,“ doplnil ho kolega Kozubek.
„To není sranda. Zastavit v půlce balíku může způsobit masivní pád. Tady to je opravdu hrozně těžké rozhodnutí, kdo z těch závodníků je zrovna ten, který zastaví,“ řekl Benčík. „A vy jedete padesátkou a začne vám svítit světlo. Chápu, že pár závodníků to projelo,“ doplnil Kozubek. „Kdyby tam byl závodník, který by zahlédl červené světlo a vzal za brzdy, tak je po balíku,“ dodal Benčík.
Závory nakonec zastavily hlavní pole, vedení závodu poté nařídilo Pogačarově skupině zpomalit, skupinka uprchlíků však mezitím navýšila náskok. Nakonec ale incident výsledek neovlivnil.
Nad jednáním Pogačara a spol. však vyjádřilo pohoršení vedení Belgických drah. „Pravidla jsou jasná. Svítí-li červená, znamená to zastavit. To platí i pro závodníky,“ řekl belgickým médiím mluvčí Frédéric Petit. Při obrovské sledovanosti závodu podle něj cyklisté dali nerespektováním znamení špatný příklad.
Mistr světa Pogačar v závodě Kolem Flander obhájil po sólovém úniku loňské vítězství a celkově třetím triumfem na slavné jarní belgické klasice se vyrovnal mimo jiné Nizozemci Mathieumu van der Poelovi, jenž dojel v neděli druhý.