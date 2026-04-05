Tadej Pogačar potřetí v kariéře ovládl belgický monument Kolem Flander. Druhý dojel Mathieu van der Poel, premiéru v závodě zakončil na bronzové pozici domácí jezdec Remco Evenepoel. Na startu nechyběli ani čeští reprezentanti Mathias Vacek a bratři Matyáš a Tomáš Kopečtí.
Sedmadvacetiletý Pogačar triumfem narušil dosud pravidelný rytmus střídání vítězů, od roku 2022 vyhrával Kolem Flander v sudých letech van der Poel a v lichých Pogačar.
Oba bývalí šampioni jeli zhruba 30 kilometrů společně v čele ve dvojici, než 18 kilometrů před cílem při posledním stoupání na kostkách na Oude Kwaremont zaútočil Pogačar a nizozemského rivala setřásl.
Lídr týmu UAE Emirates-XRG projel po šesti hodinách a dvaceti minutách náročného závodu cílem v Oudenaarde jako první a stal se osmým cyklistou s třemi výhrami na De Ronde.
Jednatřicetiletý van der Poel, jemuž nevyšel útok na rekordní čtvrtý triumf, byl v cíli o 34 sekund později. Třetí Evenepoel ztratil 1:11 minuty, čtvrtý Wout van Aert z Belgie a pátý Dán Mads Pedersen už přes dvě minuty.
„Byl to bláznivý závod. Hodně těžký, ale dopadl pro mě dobře,“ uvedl Pogačar poté, co proměnil ve vítězství i třetí start v sezoně. „Zatím jde všechno skvěle, jsem víc než šťastný,“ dodal.
Pogačar se stal prvním úspěšným obhájcem na Flandrech po dvanácti letech a celkově dvanáctým triumfem na cyklistických monumentech se osamostatnil na druhém místě historické tabulky. Více výher na pěti nejvýznamnějších jednorázových závodech, devatenáct, má jen legendární Belgičan Eddy Merckx.
Čtyřnásobný šampion Tour de France a letošní vítěz Strade Bianche a monumentu Milán – San Remo zaútočil už při přejezdu přes Oude Kwaremont 57 km před koncem. Tehdy se ho z vedoucí skupiny udrželi jen Evenepoel a van der Poel.
Evenepoela duo bývalých vítězů setřáslo na Paterbergu zhruba 50 km před cílem a pak už si Pogačar počkal na poslední výjezd na Oude Kwaremont, kde rozhodl.
„Nechtěli jsme, aby se k nám Remco ještě vrátil. Víme, jakou má vytrvalost a že tě v závěru může porazit,“ řekl Pogačar, jenž se pokusí příští neděli poprvé vyhrát francouzský monument Paříž-Roubaix. „Můžu se dívat na Roubaix s optimismem a zkusit si tamní kostky užít.“
Nejlepší z českých účastníků 110. ročníku závodu byl Mathias Vacek, jenž dojel na 49. místě se sedmiminutovým odstupem.
Výsledky cyklistického závodu Kolem Flander
1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 6:20:07, 2. van der Poel (Niz./Alpecin-Premier Tech) -34, 3. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -1:11, 4. van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) -2:04, 5. Pedersen (Dán./Lidl-Trek) -2:48, 6. Stuyven (Belg./Soudal Quick-Step) -4:28, ...49. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -7:09, 72. M. Kopecký (ČR/Unibet Rose Rockets) -10:00, T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) nedokončil.