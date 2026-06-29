Vacek s Otrubou si odbydou debut na Tour de France, Bittner pojede slavný závod podruhé

Mathias Vacek s Jakubem Otrubou budou debutovat na cyklistické Tour de France. Pavel Bittner se představí na slavném závodu po loňské premiéře podruhé. Všichni tři figurují v nominacích svých týmů, které je dnes oznámily. Tour začne v sobotu časovkou družstev v Barceloně. Tři čeští jezdci se v závodě představí poprvé od roku 2017, kdy na Tour startovali Roman Kreuziger, Zdeněk Štybar a Ondřej Cink.
Vacek dominoval minulý týden v domácím šampionátu, na kterém stejně jako loni ovládl časovku i závod s hromadným startem. Čtyřiadvacetiletý člen stáje Lidl-Trek potvrdil výbornou formu, kterou předtím prokázal třetím místem v etapovém závodě Kolem Švýcarska.
Vacek si vyzkouší i třetí Grand Tour. V roce 2024 obsadil 61. příčku na Vueltě, kde se blýskl druhými místy ve dvou etapách. Loni skončil na 57. pozici na Giru d'Italia.
Třiadvacetiletý Bittner bude znovu usilovat o úspěch v hromadných spurtech, v nichž mu loni dvakrát těsně unikly stupně vítězů. Ve třetí etapě dojel pátý a v deváté etapě byl čtvrtý.
„Na Tour míříme se sestavou, která se chce ukázat. Jako tým jsme letos měli kostrbatý start, Pavel kvůli zranění přišel o důležité závodní kilometry. Už je ale v pořádku a je připraven bojovat ve spurtech jako loni,“ uvedl trenér týmu Picnic PostNL Matt Winston. Bittner si v květnu při závodě ve Francii poranil kotník a musel na tři týdny vysadit z tréninku.
Otruba, který skončil v neděli na mistrovství republiky v Jeseníku třetí, loni debutoval na Vueltě. Nyní ho v barvách druhodivizní španělské stáje Caja Rural-Seguros RGA, jež dostala divokou kartu, čeká premiéra na Tour.
Osmadvacetiletý český jezdec by měl ve spurtech pomáhat kolumbijské hvězdě Fernandu Gaviriovi, jenž má na kontě dvě etapová vítězství na Tour.