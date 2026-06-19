Narváez zvítězil ve třetí etapě Kolem Švýcarska, Vacek drží průběžné čtvrté místo

Třetí etapu závodu Kolem Švýcarska ovládl Jhonatan Narváez. Ekvádorský cyklista po 157 kilometrech ve finiši v Bad Ragaz porazil Belgičana Xandra Meurisse, s nímž jel v úniku více než sto kilometrů. V deštivé etapě dojel Mathias Vacek s ostatním favority v hlavním poli, udržel průběžné čtvrté místo a bílý dres nejlepšího mladého jezdce.
Devětadvacetiletý člen týmu UAE Emirates-XRG si připsal 19. vítězství kariéry a potvrdil úspěšný návrat do pelotonu poté, co si v lednu zlomil obratel. Po vynechaném jaru už Narváez vyhrál tři etapy na Giru d'Italia.
Dojezdem v hlavním poli si pojistil celkové vedení Narváezův týmový kolega Tadej Pogačar, jenž se oblékl do žlutého dresu po triumfu v první etapě. Hvězdný Slovinec má velký náskok 2:50 minuty před Ekvádorcem Richardem Carapazem.
Vacek, jenž byl v minulých etapách pátý a šestý, na Pogačara ztrácí 4:16 minuty. V sobotu bude moci čtyřiadvacetiletý člen stáje Lidl-Trek zaútočit na další kvalitní výsledek v rovinaté časovce o délce 23,7 km.
V neděli tradiční generálka na Tour de France vyvrcholí královskou etapou s téměř 4500 výškovými metry a dvojím přejezdem Col de la Croix.
Výsledky cyklistického etapového závodu Kolem Švýcarska – 3. etapa (157,4 km)
Výsledky cyklistického etapového závodu Kolem Švýcarska – 3. etapa (157,4 km)
1. Narváez (Ekv./UAE Emirates-XRG) 3:34:46, 2. Meurisse (Belg./Pinarello-Q36.5), 3. Cort (Dán./Uno-X Mobility), 4. Van den Berg (Niz./EF Education-EasyPost), 5. Van der Poel (Niz./Alpecin-Premier Tech), 6. Strong (N. Zél./NSN), ...29. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas, 93. Hirt (ČR/NSN) -1:28.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 10:29:52, 2. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -2:50, 3. Bagioli (It./Lidl-Trek) -3:07, 4. Vacek -4:16, 5. Pickering (Brit./Jayco AlUla) -4:41, 6. McNulty (USA/UAE Emirates-XRG) -4:44, ...78. Hirt -31:52.