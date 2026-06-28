Vacek zopakoval domácí vítězný double, jasně ovládl i silniční závod

Favorizovaný Mathias Vacek zopakoval na společném mistrovství Česka a Slovenska v silniční cyklistice v Jeseníku loňský vítězný double. Po čtvrteční časovce jasně ovládl jezdec přední worldtourové stáje Lidl-Trek i nedělní závod s hromadným startem.
Stejně jako v souboji s chronometrem si čtyřiadvacetiletý Vacek připsal i v silničním závodě již třetí domácí titul, čímž se dotáhl na dosavadní české rekordmany Jána Svoradu a Petra Benčíka. Zatímco v časovce triumfoval třetím rokem za sebou, z hromadného závodu má zlato po letech 2023 a 2025.
Potřetí za sebou si vyjel místo na stupních vítězů šampion z roku 2024 Tomáš Přidal a po loňském bronzu zkompletoval medailovou sbírku. Třetí skončil Jakub Otruba, jenž má bronz už z roku 2018.
Potřetí za sebou si vyjel místo na stupních vítězů šampion z roku 2024 Tomáš Přidal a po loňském bronzu v Bánovcích nad Bebravou zkompletoval medailovou sbírku. Třetí skončil letošní časovkářský vicemistr Jakub Otruba, jenž má bronz už z roku 2018. Čtvrtý byl Jan Hirt a pátý Michael Kukrle.
Vacek, jenž se příští víkend postaví poprvé v kariéře na start slavné Tour de France, zvládl náročnou trasu mistrovského závodu, která byla nakonec kvůli velkému horku s ohledem na bezpečnost závodníků zkrácena z 209,6 na 183,4 kilometru, v čase 4:22:20.
Přidal na něho ztratil dvě minuty a 20 sekund, Otruba zaostal za vítězem o více než pět a půl minuty. Hirt přijel do cíle o 11 a čtvrt minuty později než Vacek.
MČR v silniční cyklistice – závod s hromadným startem (Jeseník):
MČR v silniční cyklistice – závod s hromadným startem (Jeseník):
Muži elite (183,4 km): 1. M. Vacek (Lidl-Trek) 4:22:20, 2. Přidal (United Shipping) -2:20, 3. Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) -5:33, 4. Hirt (NSN) -11:15, 5. Kukrle (Kasper Crypto4me) -17:09, 6. Kadlec (Kasper Crypto4me) -17:16.