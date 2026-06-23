Domácí šampionát bude bez Bittnera. Přednost dostala Stará dáma

Cyklista Pavel Bittner nakonec nezasáhne v tomto týdnu do bojů o republikové tituly. Místo domácího šampionátu v Uničově a Jeseníku dal přednost pokračování přípravy na Tour de France. Nejslavnější závod světa pojede závodník worldtourové stáje Picnic PostNL znovu po loňské premiéře. ČT sport bude z domácího cyklistického šampionátu vysílat vstupy, časovka je na programu ve čtvrtek 25. června, závod s hromadným startem v neděli 28. června.
Třiadvacetiletý silniční profesionál Bittner se ještě před pár dny nijak netajil touhou se na společném mistrovství Česka a Slovenska představit, po konzultaci s týmem ale plány přehodnotil. „Bavili jsme se o tom a já říkal, že chci stoprocentně jet, protože doma moc nejezdím, navíc je to kousek od domova a před rodinou by to bylo speciální. Ale museli jsme vzít v potaz můj start na Tour de France, což je priorita,“ vysvětil Bittner.
„Debatovali jsme o tom s trenérem a nakonec jsme se – i z logistických důvodů – rozhodli, že tento rok mistrák vynechám a nechám si klid na přípravu. Nedá se bohužel nic dělat, už jsem s tím smířený, vše prostě směřuje k Tour,“ doplnil Bittner.
Pohrával si i s myšlenkou, že by do dějiště šampionátu dorazil alespoň v roli diváka, i tuto možnost ale nakonec zavrhl. „Přemýšlel jsem nad tím, že bych tam jel jako divák, ale má být velké horko, které bude nejspíš náročné i pro diváky. A také by mě asi štvalo tam jen tak stát a nezasáhnout do závodu,“ uvedl Bittner.
Zranění nakonec přineslo benefity
Příprava je pro něho o to důležitější, že se zotavoval ze zranění, když si před měsícem poranil vazy v kotníku. Nad jistým startem na „Staré dámě“ se chvilku vznášely otazníky.
„Cítím se fajn, mám za sebou pár náročných tréninků, v tom horku je to těžké, ale forma jde nahoru. Už je to vlastně měsíc od toho zranění, od té doby to byl neskutečně rychlý proces. Doktor ve Francii, co mi to sešíval, mi říkal šest týdnů bez sportu. A já věděl, že za sedm týdnů začne Tour, tak jsem si říkal, že to bude možná natěsno. Teď už ale normálně trénuju a blížím se tomu, abych byl stoprocentní,“ přiblížil Bittner.
Přes delší závodní pauzu věří, že mu období rekonvalescence může paradoxně pomoct. „Měl jsem hodně natrénováno před tím zraněním a nebyl jsem ve špatné formě, takže si myslím, že se díky tomu pak vracela o to rychleji,“ podotkl Bittner.
„Možná mi to zranění opravdu více dalo, než vzalo. Dostal jsem se díky tomu do kontaktu s Centrem pohybové medicíny a začal jsem spolupracovat s jedním šikovným fyzioterapeutem, jenž mi pomohl zlepšit dýchání. Každá taková věc je k něčemu dobrá. Dodalo mi to i na mentální síle,“ dodal Bittner.
V posledních dnech už začal studovat, co ho na letošní Tour čeká. „Už jsem si to procházel. Je tam pár etap na konci prvního týdne, kde by mohla být šance na dobrý výsledek, mám na mysli hlavně pátou a sedmou etapu. V té páté jsou tam různé zatáčky ve městě, bude to první sprinterská etapa a bude asi hodně zajímavá. Další etapy budu ještě zkoumat a dělat si poznámky,“ plánoval Bittner.
S chutí do Španělska
Předzávodní nervozita na něho zatím nedolehla. „Poslední měsíc a půl jsem jenom trénoval a byl v klidu doma s přítelkyní. Plánuju se ještě pozdravit s rodiči, jinak už jen počítám dny, kdy pojedu na Tour,“ uvedl Bittner.
Letošní Grand Départ je naplánovaný na 4. července do Barcelony. Ve Španělsku se odehrají první tři dny z celkem třítýdenního závodu. „Atmosféra na Tour je vždy skvělá a v tak velkém městě to bude asi ještě o to lepší. Závodil jsem tam loni na Katalánsku, kdy jsme jezdili podobné okruhy jako bude teď v ten druhý den při etapě z Tarragony do Barcelony. Určitě tam bude boží atmosféra a moc se na to těším. Španělsko mám celkově hodně rád, takže je super, že startujeme právě tam,“ pochvaloval si Bittner.