Cyklistika

Pogačar završil premiérový triumf Kolem Romandie čtvrtým etapovým vítězstvím


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Tadej Pogačar potvrdil svoji formu i v závěrečném úseku závodu WorldTour Kolem Romandie, kterou ovládl při své vůbec první účasti. Druhého Floriana Lipowitze slovinský cyklista i přes snahu v závěrečném stoupání nechal o tři sekundy za sebou a v konečném hodnocení před německým rivalem zvítězil o 42 sekund.

Úřadující mistr světa potvrdil při svém letošním prvním etapovém závodu skvělou formu z jarních klasik. Na stupních vítězů ve Švýcarsku chyběl jen v úvodním prologu, v němž byl šestý, a ve třetí etapě, v níž byl ve sprinterském dojezdu čtvrtý.

V nedělním závěrečném 14 km dlouhém stoupání první kategorie nejprve se skupinou hlavních favoritů zlikvidovali náskok uprchlíků a zhruba tři kilometry před cílem Lipowitz poprvé zaútočil. Pogačar ale na všechny jeho nástupy zareagoval a v závěru sám rozhodl. Třetí Roglič ztratil sedm sekund.

„Byl to náročný den. Florian zaútočil jako první a odvedl opravdu dobrou práci. Také závěrečný spurt zahájil opravdu brzo a byl to boj až na cílovou pásku,“ pochválil Pogačar soupeře.

Český cyklista Pavel Novák dokončil etapu na 68. místě se ztrátou téměř deset a půl minuty. V konečné klasifikaci obsadil 53. místo s mankem 38:18 na vítěze.

Cyklistický závod Kolem Romandie (WorldTour) – 5. etapa (178,2 km):

1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG) 4:18:52, 2. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora hansgrohe) -3, 3. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe) -7, 4. Fortunato (It./XDS-Astana), 5. Nordhagen (Nor./Visma-Lease a Bike), 6. Martinez (Fr./Bahrain Victorious) všichni -11., ...68. Novák (ČR/Movistar) -10:26.

Konečné pořadí: 1. Pogačar 20:05:42, 2. Lipowitz -42, 3. Martinez -2:44, 4. Nordhagen -2:41, 5. Plapp (Austr./Jayco AlUla) -3:15, 6. Tuckwell (Austr./Red Bull-Bora hansgrohe) -3:16. ...53. Novák -38:18.

