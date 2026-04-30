Cyklistika

Kristýna Zemanová dospurtovala v úvodní etapě Gracie druhá


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport
Nahrávám video
V první etapě Gracie nestačila Kristýna Zemanová pouze na Australanku Dixonovou
Kristýna Zemanová dojela druhá v úvodní etapě závodu Gracia. Po 99 kilometrech nestačila dvojnásobná medailistka z mistrovství světa v cyklokrosu v kategorii do 23 let ve finiši na kostkách ve Štramberku jen na Australanku Emily Dixonovou.

Před páteční královskou etapou z Třince na Pustevny ztrácí Zemanová na žlutý trikot šest sekund. Její česká stáj VIF je mezi týmy první.

Při čtvrtém startu na Gracii se dvaadvacetiletá Zemanová prosadila na stupně vítězů poprvé. 

Výsledky cyklistického etapového závodu žen Gracia – 1. etapa Orlová – Štramberk (98,9 km)

1. Dixonová (Austr.) 2:49:22, 2. Zemanová (ČR), 3. Ungerová (SR), 4. Mederová (Něm.), 5. Moermanová (Belg.), 6. Liechtiová (Švýc.) všechny stejný čas, 7. Němcová -7, 11. Hanáková -10 (obě ČR).

Čtěte také

V Orlové vládla Jacksonová, pro české cyklistky byl závod skvělá zkušenost

4. 5. 2025

V Orlové vládla Jacksonová, pro české cyklistky byl závod skvělá zkušenost
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.