Kristýna Zemanová dospurtovala v úvodní etapě Gracie druhá

Kristýna Zemanová dojela druhá v úvodní etapě závodu Gracia. Po 99 kilometrech nestačila dvojnásobná medailistka z mistrovství světa v cyklokrosu v kategorii do 23 let ve finiši na kostkách ve Štramberku jen na Australanku Emily Dixonovou.
Před páteční královskou etapou z Třince na Pustevny ztrácí Zemanová na žlutý trikot šest sekund. Její česká stáj VIF je mezi týmy první.
Při čtvrtém startu na Gracii se dvaadvacetiletá Zemanová prosadila na stupně vítězů poprvé.
Výsledky cyklistického etapového závodu žen Gracia – 1. etapa Orlová – Štramberk (98,9 km)
1. Dixonová (Austr.) 2:49:22, 2. Zemanová (ČR), 3. Ungerová (SR), 4. Mederová (Něm.), 5. Moermanová (Belg.), 6. Liechtiová (Švýc.) všechny stejný čas, 7. Němcová -7, 11. Hanáková -10 (obě ČR).