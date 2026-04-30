Pogačar vyhrál i druhou etapu Kolem Romandie

Tadej Pogačar vyhrál i druhou etapu závodu Kolem Romandie a pojistil si žlutý dres lídra. Zatímco ve středu slovinský cyklista triumfoval po nástupu ve stoupání první kategorie, tentokrát slavil triumf v hromadném spurtu početné skupiny favoritů. V čele celkového pořadí má díky bonifikacím za etapový vavřín náskok 17 sekund před Florianem Lipowitzem z Německa.
Úřadující mistr světa v závěrečném sprintu zaútočil zezadu a porazil Francouze Doriana Godona, který ovládl prolog. Třetí skončil Finn Fisher-Black z Nového Zélandu.
„Ostatní byli moc brzy na větru, to byla moje výhoda. Měl jsem všechno pod kontrolou a mohl předvést dobrý sprint,“ řekl Pogačar, jenž v neděli triumfoval v monumentu Lutych–Bastogne–Lutych.
Český cyklista Pavel Novák dojel na 53. místě ve skupince se ztrátou 2:13 minuty na vítěze. V průběžném pořadí patří jezdci stáje Movistar 58. příčka s mankem 14:52 minuty.
Výsledky cyklistického etapového závodu Kolem Romandie – 2. etapa (173,1 km)
1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG) 4:08:22, 2. Godon (Fr./Ineos Grenadiers), 3. Fisher-Black (N. Zél./Red Bull-Bora hansgrohe), 4. Champoussin (Fr./XDS-Astana), 5. Paret-Peintre (Fr./Soudal-Quick Step), 6. A. Philipsen (Dán./Lidl-Trek) všichni stejný čas, .. 53. Novák (ČR/Movistar) -2:13.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar 8:08:28, 2. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora hansgrohe) -17, 3. Martinez (Fr./Bahrain Victorious) -26, 4. Nordhagen (Nor./Visma-Lease a Bike) -33, 5. A. Philipsen -41, 6. Tiberi (It./Bahrain Victorious) -51, .. 58. Novák -14:52.