Seixas Pogačara prověřil, ale neporazil. Slovinec vyhrál Lutych

Tadej Pogačar vyhrál svůj třetí cyklistický Monument v této sezoně. Slovinec počtvrté zvítězil na belgické klasice Lutych–Bastogne–Lutych. Jeho největším soupeřem byl devatenáctiletý Paul Seixas, kterému ujel až na posledním stoupání.
Pogačar vyhrál „Lutych“ v posledních dvou letech, tentokrát ale o vítězství musel bojovat takřka až do konce se svým mladým vyzyvatelem Paulem Seixasem. Devatenáctiletý Francouz, který v týdnu vyhrál Valonský šíp, se Pogačara držel v klíčovém stoupání Redoute.
Oba spolupracovali až do následujícího kopce Roche aux Faucons, kde Pogačarův další útok už byl nad síly mladého Francouze. I tak si ale při svém debutu dojel pro druhé místo, bezpečně před hlavní skupinou, v níž se nacházeli například Remco Evenepoel nebo Mattias Skjelmose. Třetí místo si ve finiši připsal Evenepoel, který závod vyhrál v letech 2022 a 2023.
Pogačar si ve svém pátém letošním startu připsal čtvrté vítězství. Jediným, kdo jej dokázal v tomto roce porazit, byl ve finiši Paříž–Roubaix Belgičan Wout van Aert. Na svém kontě už má třináct vyhraných Monumentů. Zůstává před ním pouze Eddy Merckx s devatenácti triumfy. Merckx je také rekordmanem „Lutychu“ s pěti prvenstvími, Pogačar zatím vyhrál čtyřikrát.