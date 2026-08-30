Mas vyhrál horský dojezd deváté etapy a zvýšil vedení v čele Vuelty

Po odstoupení Tadeje Pogačara se do čela Vuelty posunul Enric Mas. V deváté etapě španělský cyklista potvrdil vedení, když zvítězil v horském dojezdu před držitelem bílého dresu pro nejlepšího mladého jezdce Oscarem Onleyem. V celkovém pořadí tak zvýšil náskok na nejbližší pronásledovatele Primože Rogliče, který ztrácí 1:18 minuty, a Felixe Galla, který je za Masem o minutu a 39 sekund.
Mas se sedmého vítězství kariéry dočkal téměř po čtyřech letech na 187,4 kilometru dlouhé trati s šesti kategorizovanými stoupáními, na níž cyklisté museli zdolat 5000 výškových metrů. A potvrdil, že si červený dres, který si v sobotu nechtěl z úcty k Pogačarovi obléknout, opravdu zaslouží.
„Teď konečně chápu, jak se Tadej cítil. Tenhle červený dres ti opravdu dává křídla,“ smál se Mas v rozhovoru pro Eurosport. „Celý tým odvedl skvělou práci. Teď jsem hrdý a šťastný. Během kariéry jsem musel často čelit velké kritice. Tohle je ta nejlepší odpověď, jakou jsem mohl dát,“ dodal Mas, od jehož premiérového triumfu na Vueltě, který byl dosud jeho jediným úspěchem na Grand Tours, uběhlo osm let.
V posledních kilometrech závěrečného dlouhého stoupání na Alto de Aitana Mas svou aktivitou roztrhal skupinku favoritů na celkové pořadí a tempo s ním nakonec až do cíle udržel jen Onley. Šestatřicetiletý Slovinec Roglič, jenž by rád zaútočil na pátý titul z Vuelty, ztratil 12 sekund.
Další adepti na stupně vítězů postupně odpadli. Průběžně třetí Rakušan Felix Gall dojel nakonec čtvrtý s odstupem 18 sekund a na Mase ztrácí 1:39. Na čtvrtou pozici se posunul Onley. Dosud čtvrtý Američan Sepp Kuss na jedenáctém místě nabral téměř dvouminutové manko a propadl se na sedmou příčku. Jan Hirt zůstal na 22. místě, v etapě dojel pětatřicátý.
Výsledky 9. etapy cyklistické Vuelty
Výsledky 9. etapy cyklistické Vuelty
1. Mas (Šp./Movistar) 5:10:40, 2. Onley (Brit./Netcompany INEOS) stejný čas, 3. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA-hansgrohe) -12, 4. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -18, 5. Rodríguez (Šp./XDS Astana), 6. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) oba -20, ...35. Hirt (ČR/NSN) -11:33.
Průběžné pořadí: 1. Mas 28:34:03, 2. Roglič -1:18, 3. Gall -1:39, 4. Onley -2:20, 6. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -3:26, 6. Skjelmose -3:55, ...22. Hirt -31:05.