Hirt dojel v 17. etapě Gira dvanáctý, zvítězil Valgren

Ve 34 letech slaví první triumf na jedné z Grand Tours Michael Valgren, který vyhrál po úniku sedmnáctou etapu Gira d'Italia. Jan Hirt skončil dvanáctý a mírně si polepšil v celkovém hodnocení, vrátil se na 16. místo. Dál vede s více než čtyřminutovým náskokem Jonas Vingegaard.
Valgren nastoupil z vedoucí skupiny uprchlíků k vítěznému spurtu kilometr před cílem 202 km dlouhé kopcovité etapy. Páskou v Andalu projel tři sekundy před Norem Andreasem Leknessundem a šest sekund před Italem Damianem Carusem.
Celý den mezi uprchlíky strávil Hirt, jenž nakonec do cíle dojel dvanáctý s odstupem 1:44 minuty. V průběžném pořadí si pětatřicetiletý jezdec stáje NSN o dvě příčky polepšil a vrátil se na 16. pozici, kterou ztratil v úterý.
Emotivního vítězství se Valgren dočkal čtyři roky po těžké nehodě, jež mu málem ukončila kariéru. V roce 2022 na závodě Route d'Occitanie spadl současný člen týmu EF Education do strže a vedle jiných zranění si zlomil pánev.
„Moje kariéra byla už tak poměrně úspěšná, ale stále mi chybělo vítězství na Grand Tour. Myslím, že jsem si to zasloužil. A je skvělé, že se mi to povedlo tady, v Itálii, kde jsem vyhrál většinu svých závodů. Jsem moc šťastný,“ uvedl Valgren.
Favorit Vingegaard se po úterním dominantním vítězství do dalšího souboje o etapové prvenství nezapojil a dojel v poklidu ve skupině s pětiminutovou ztrátou. V celkovém pořadí stále vede o 4:03 minuty před Rakušanem Felixem Gallem.
Vedle udržení náskoku potěšilo Vingegaarda i vítězství krajana, dávného kamaráda z dětství. „Mám velkou radost za něj,“ řekl držitel růžového trikotu, jenž vyrůstal ve stejném klubu jako Valgren.
„Známe se od dětství. Jednou jsme jeli s našimi rodinami na dovolenou do Francie v obytném voze, grilovali jsme společně. Pak se naše cesty rozešly, ale přátelství nikdy nezmizí. Vždycky je fajn vidět ho vyhrávat a teď mu můžu konečně ukázat, že i já dokážu vítězit,“ řekl Valgren.
Čtvrteční 18. etapa nabídne cyklistům kopcovitou trať o délce 171 km mezi městy Fai della Paganella a Pieve di Soligo.
Výsledky cyklistického etapového závodu Giro d'Italia
Výsledky cyklistického etapového závodu Giro d'Italia
17. etapa (Cassano d'Adda – Andalo, 202 km):
1. Valgren (Dán./EF Education-EasyPost) 4:41:33, 2. Leknessund (Nor./Uno-X Mobility) -3, 3. Caruso (It./Bahrain Victorious), 4. Vlasov (Rus./Red Bull-Bora-hansgrohe), 5. Rubio (Kol./Movistar) všichni -6, 6. Arrieta (Šp./UAE Emirates-XRG) -14, ...12. Hirt (ČR/NSN) -1:44, 107. M. Kopecký, 143. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) oba -19:15.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 66:57:14, 2. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -4:03, 3. Arensman (Niz./Netcompany INEOS) -4:27, 4. Hindley (Austr./Red Bull-Bora-hansgrohe) -5:00, 5. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious) -5:40, 6. Gee-West (Kan./Lidl-Trek) -7:09, ...16. Hirt -17:46, 141. M. Kopecký -4:14:01, 144. T. Kopecký -4:18:09.