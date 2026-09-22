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Cyklistika

Ganna dovedl Itálii k premiérovému zlatu ze smíšené týmové časovky


22. 9. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Smíšenou časovku družstev na MS cyklistů vyhrála poprvé štafeta Itálie
Zdroj: ČT sport

Smíšenou časovku družstev na mistrovství světa silničních cyklistů v Montrealu vyhrála štafeta Itálie před Francouzi a Švýcary. V disciplíně, která se na šampionátu jezdí od roku 2019, získali Italové již čtvrtou medaili, ale poprvé se radují ze zlata. Český tým nestartoval.

Vítězná šestice Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazziniová, Elisa Longová Borghiniová a Monica Trincaová Colonelová zvládla 40,6 kilometru dlouhou trať v čase 51:32.

Druhé Francouze za sebou nechala o více než osm sekund. Pro Gannu jde o druhý cenný kov na probíhajícím MS, v neděli byl druhý v individuální časovce elitní kategorie za Remcem Evenepoelem.

Francouzi i Švýcaři obhájili pozice z loňského šampionátu v Kigali. Švýcarům, kteří triumfovali v letech 2022 a 2023, pomohla k bronzu i Marlen Reusserová, vítězka nedělní časovky. Až čtvrtí se ztrátou 40 sekund na Italy namísto završení vítězného hattricku skončili Australané.

V závodě juniorů na 20,3 kilometru se z titulu šampiona radoval Španěl Benjamin Noval. O šest sekund za ním zaostal Belgičan Vic De Smet, třetí skončil Malthe Risbjerg z Dánska. Jediný český reprezentant na startu Daniel Kuběna obsadil s mankem 79 sekund 24. místo.

Mezi juniorkami, které absolvovaly 10,7 kilometru, byla nejrychlejší Polka Maria Okruciňská. Stříbro získala Belgičanka Yana Decruyenaereová, bronz Britka Aalia Clayová. Češky ztratily na vítězku přes minutu a půl, Linda Sítková obsadila 29. příčku, Eva Drhová byla 33.

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