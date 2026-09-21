Kopecký ani Monti na nejlepší nestačili. Noví mistři světa jsou z Austrálie a Nizozemska

Ani v kategorii do 23 let se českým cyklistům nepodařilo dostat do elitní desítky. Julia Kopecký dojela sedmnáctá, Alberto Monti skončil na 33. místě. Novými mistry světa jsou Australanka Felicity Wilsonová-Haffendenová a Nizozemec Ryan Gal.
Dvaadvacetiletá Kopecký vylepšila o pět příček umístění ze souboje s chronometrem na loňském MS ve Rwandě. Na Wilsonovou-Haffendenovou ztratila na 20,3 kilometru dlouhé trati 94 sekund, Eliška Kvasničková byla ještě o 13 sekund pomalejší a uzavřela druhou desítku pořadí.
Australanka triumfovala nad Nizozemkou Nienke Vinkeovou o takřka půl minuty, třetí Belgičanka Luca Vierstraeteová měla manko 45 sekund.
Zatímco držitelka loňského titulu z Kigali Britka Zoe Bäckstedtová získala v neděli na kanadské půdě stříbro již mezi elitou, loňská vicemistryně světa Slovenka Viktória Chladoňová skončila těsně pod stupni vítězů. Za Vierstraeteovou zaostala jen o 89 setin.
Novým mistrem světa v časovce v kategorii do 23 let je Nizozemec Ryan Gal. Na trati v Montrealu porazil stříbrného Nicolase Milesiho o sedm vteřin. Alberto Monti skončil na 33. příčce.