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Cyklistika

Kopecký ani Monti na nejlepší nestačili. Noví mistři světa jsou z Austrálie a Nizozemska


před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
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Julia Kopecký v časovce do desítky neproklouzla
Zdroj: ČT sport

Ani v kategorii do 23 let se českým cyklistům nepodařilo dostat do elitní desítky. Julia Kopecký dojela sedmnáctá, Alberto Monti skončil na 33. místě. Novými mistry světa jsou Australanka Felicity Wilsonová-Haffendenová a Nizozemec Ryan Gal.

Dvaadvacetiletá Kopecký vylepšila o pět příček umístění ze souboje s chronometrem na loňském MS ve Rwandě. Na Wilsonovou-Haffendenovou ztratila na 20,3 kilometru dlouhé trati 94 sekund, Eliška Kvasničková byla ještě o 13 sekund pomalejší a uzavřela druhou desítku pořadí.

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Ohlasy českých cyklistek po časovce kategorie do 23 let
Zdroj: ČT sport

Australanka triumfovala nad Nizozemkou Nienke Vinkeovou o takřka půl minuty, třetí Belgičanka Luca Vierstraeteová měla manko 45 sekund.

Zatímco držitelka loňského titulu z Kigali Britka Zoe Bäckstedtová získala v neděli na kanadské půdě stříbro již mezi elitou, loňská vicemistryně světa Slovenka Viktória Chladoňová skončila těsně pod stupni vítězů. Za Vierstraeteovou zaostala jen o 89 setin.

Novým mistrem světa v časovce v kategorii do 23 let je Nizozemec Ryan Gal. Na trati v Montrealu porazil stříbrného Nicolase Milesiho o sedm vteřin. Alberto Monti skončil na 33. příčce.

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