Jsem zklamaný, ale dal jsem do toho úplně všechno, řekl Vacek po časovce

Mathias Vacek obsadil v časovce na mistrovství světa v Montrealu 29. místo a zůstal tak hluboko v poli poražených. Český reprezentant, který do závodu vstupoval s vysokými ambicemi, neskrýval zklamání, na trati ale nechal všechno.
Čtyřiadvacetiletý jezdec elitní stáje Lidl-Trek nastupoval na start v dobré formě a s posíleným sebevědomím díky nedávnému triumfu na ZLM Tour. Při etapovém podniku v Nizozemsku vyhrál úvodní časovku a nakonec ovládl i celkové pořadí.
V Montrealu však zůstal nejlepším vzdálený. Na vítězného Belgičana Remca Evenepoela, který ovládl souboj s chronometrem na MS počtvrté za sebou, měl v cíli ztrátu tří minut. Od bronzového Francouze Paula Seixase dělilo českého reprezentanta propastných 107 sekund.
„Jsem zklamaný, ale dal jsem do toho úplně všechno. Chtěl jsem do toho jít naplno a zkusit zajet co nejlepší výsledek, ale nakonec to nevyšlo úplně podle představ,“ uvedl Vacek, jenž nevylepšil ani svoje nejlepší umístění ze souboje s chronometrem na MS. Zůstává jím předloňská 27. příčka na šampionátu v Curychu.
Na prvním mezičasu byl přitom dvanáctý a úvodních takřka 11 kilometrů zajel jen o pět sekund pomaleji než v časovkách vynikající Filippo Ganna z Itálie, jenž vybojoval stříbro. Vacek se ale pak propadal, na dalších mezičasech mu patřilo 21. a 22. místo s bylo patrné, že síly rychle ubývají.
„Bylo to extrémně náročné. Člověk se musel hned od začátku nesmírně soustředit na technické části a musí tomu dát fakt všechno. Nebylo kde si nějak odpočinout,“ přiblížil Vacek. „V poslední části už jsem se hrozně trápil, v nohách už jsem neměl vůbec nic,“ přiznal.
Šampionát tím pro něho ale nekončí, za týden se v neděli v poslední den MS představí i v závodě s hromadným startem.
„Jsem dnes trošku zklamaný, ale rozhodně jsem tomu dal všechno a zkusil jet na pódium. Nevyšlo to, ale jsem spokojený s tím, že jsem do toho dal úplně všechno. Vyjde to třeba příště,“ řekl Vacek.